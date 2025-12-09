Erling Haaland Vinicius JuniorGOAL/Getty
فينيسيوس ضد هالاند .. البرازيل تكشف عن خطتها لخوض ودية أمام النرويج قبل كأس العالم

يترقب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مواجهة نارية أمام النرويجي إرلينج هالاند على الساحة الدولية، بعدما كشف مسؤول في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن خطط لإقامة مباراة ودية أمام منتخب النرويج قبيل انطلاق كأس العالم، في تكرار محتمل للقاء التاريخي الذي جمع الفريقين عام 1998.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه نجم مانشستر سيتي تألقه، بعدما تصدر قائمة هدافي التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 برصيد 16 هدفًا، قاد بها منتخب بلاده إلى النهائيات المقررة في أمريكا الشمالية.  

  • البرازيل تواجه النرويج في ودية قبل كأس العالم

    كشف رودريجو كايتانو، المدير الرياضي للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، عن محادثات جارية مع الاتحاد النرويجي بشأن تنظيم مباراة ودية بين المنتخبين قبل التوجه إلى أمريكا الشمالية للمشاركة في كأس العالم 2026.  

    وأوضح كايتانو في تصريحات لصحيفة VG النرويجية، أن المفاوضات ما زالت مستمرة حول المباراة التحضيرية الأخيرة قبل المونديال، مؤكداً أن البرازيل تفضل مواجهة النرويج نظرًا لقوة المنتخب في الوقت الحالي، حيث قال: "ما زلنا نتفاوض بشأن المباراة التحضيرية الأخيرة. بالطبع لدينا تفضيل، وما زالت تتطلب مفاوضات، لكن اختيارنا الأول هو المنتخب النرويجي، الذي يعد فريقًا قويًا في الوقت الحالي".

    لماذا تواجه البرازيل النرويج قبل كأس العالم؟

    وفقًا للمعلق الرياضي النرويجي أرنه شي، فإن أبطال العالم خمس مرات معجبون بأداء النرويج في تصفيات كأس العالم، حيث حققوا التأهل المباشر رغم تواجدهم في نفس المجموعة مع إيطاليا وإسرائيل، كما أن النرويج هي الفريق الوطني الوحيد الذي لم يتغلب عليه السيلساو.

    وقال شي في حديثه لـVG: "إنه لأمر رائع. لا يوجد شيء يبدو أفضل من وجود البرازيل في أوليفال كاختبار أخير قبل كأس العالم. النرويج هي الأمة الوحيدة التي واجهتها البرازيل ولم يهزموها".

    وأضاف: "بالمجموع، لعبت النرويج مع البرازيل أربع مرات. جاءت أول مباراة بين المنتخبين في مباراة ودية عام 1988، والتي انتهت بالتعادل 1-1. في عام 1997، فازت النرويج 4-2 في ملعب أوليفال، وذلك قبل عام من التقاء الفرق مرة أخرى في كأس العالم 1998. وكما هو معروف، فازت النرويج 2-1.

    وختم: "للبرازيل قادة متفائلون، وقد شاهدوا ما حققته النرويج. يريدون اختبار أنفسهم ضد أفضل الفرق، وسيحصلون على تلك المواجهة ضد النرويج. هذا هو الحال مع النتائج التي حققتها النرويج مؤخرًا. إنهم يسجلون الكثير من الأهداف، ويكاد لا يتلقون".

  • هالاند يواجه فينيسيوس جونيور قبل لقاء مبابي

    يترقّب النجم النرويجي إرلينج هالاند عامًا مزدحمًا بالتحديات في 2026، حيث ينتظر "آلة أهداف مانشستر سيتي" مواجهة نارية مرتقبة أمام نجم ريال مدريد كيليان مبابي خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما أوقعت القرعة منتخبات فرنسا، السنغال، النرويج، إلى جانب الفائز من ملحق الفيفا (2) – أحد منتخبات بوليفيا أو سورينام أو العراق – في مجموعة واحدة قوية ومثيرة.

    وتفاعل هالاند مع نتائج القرعة بروح مرحة، حيث قال ضاحكًا: "فرنسا والسنغال؟ هذه مجموعة صعبة! ما رأيكم يا رفاق؟"، في إشارة إلى حجم التحدي المنتظر أمام منتخبات من العيار الثقيل.

    وفي إطار الاستعدادات، يستعد منتخب النرويج لمواجهة ودية مرتقبة أمام البرازيل، وهو ما سيمنح هالاند فرصة مواجهة فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، قبل أن يصطدم لاحقًا بزميله الفرنسي مبابي في صيف أمريكا الشمالية خلال نهائيات كأس العالم.

    أين ستقام مباراة النرويج ضد البرازيل؟

    لم يتم تحديد مكان المباراة الودية بعد لأن الاتحادين الكرويين يتفاوضان على المباراة، ومع ذلك، تفيد تقارير VG بأن المباراة من غير المحتمل أن تقام على الأراضي النرويجية، بل سيتم اختيار مكان محايد. 

    وأفاد الاتحاد النرويجي لكرة القدم لوكالة NTB: "سوف نعلن على موقعنا الإلكتروني عندما يتم تحديد الخصوم في المباريات الدولية الودية المقبلة".

