فينيسوس جونيور أمام ميلان .. حضر للانتقام والرد في الملعب وخرج مُطالبًا بالاعتذار لرودري!

المزيد من الليالي التعيسة للبرازيلي بعد خسارة الكرة الذهبية

بعد الكثير من رسائل الوعيد في كل مكان، حول قيام فينيسيوس جونيور برد اعتباره من الجميع بعد خسارته للكرة الذهبية، صدم البرازيلي الجميع بالظهور بأسوأ نسخة ممكنة منه امام ميلان في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ربما نجح فينيسيوس في هز الشباك، خلال المباراة التي خسر فيها ريال 3/1 أمام ميلان، مساء الثلاثاء، 5 نوفمبر 2024، ولكن لا تنسى أن الهدف كان من ركلة جزاء، ولم يفعل اللاعب أي شيء لا بعدها ولا قبلها.

زيارة ميلان إلى سانتياجو برنابيو، كان مُخططًا لها بأن تكون فرصة للانتقام من فوز رودري بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2024، ولكنها جاءت كدليل على أن فينيسيوس لم ينضج بعد، ولا يزال بحاجة إلى المزيد من التطور.

نحن لا ننتهز فرصة السقوط، لأنه من الواجب الاعتراف بقيمة البرازيلي الهائلة وتأثيره الواضح على إنجازات ريال مدريد الفترة الأخيرة، لكنها قد تكون اللحظة المناسبة لمراجعة اللاعب لحساباته..