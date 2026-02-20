فينيسيوس جونيور "مستاء" من رد جوزيه مورينيو على اتهامه بالإساءة العنصرية ضد جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا

توقفت مباراة التصفيات في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في لشبونة في بداية الشوط الثاني. افتتح نجم ريال مدريد فينيسيوس التسجيل بتسديدة في الزاوية العليا.

أثار غضب جماهير الفريق المضيف عندما احتفل بجانب علم الركنية، مما أدى إلى حصوله على بطاقة صفراء وإثارة غضب لاعبي بنفيكا. تبادل اللاعبون كلمات غاضبة قبل أن يعود فينيسيوس إلى نصف ملعبه.

قبل استئناف المباراة، قال بريستياني - الذي كان قميصه مرفوعًا فوق فمه - شيئًا لفينيسيوس. اندفع اللاعب الجنوب أمريكي نحو حكم المباراة وادعى أنه تعرض لتعليقات عنصرية. تم اتباع بروتوكولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على مدار 10 دقائق من التأخير.