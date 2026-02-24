فينيسيوس ينضم للقاموس: هلوسة كرتونية، قبو الموت والنزال الوحشي.. "قانون بريستياني" ثورة جديدة في عالم الرياضة

خلف كل صافرة حكم، وخلف كل مادة جافة في كتاب قوانين الرياضة، قصة لم تُحك بالكلمات؛ بل بالدموع أحيانًا، وبالدم في أحيانٍ أخرى.

في عالم الرياضة.. لا تولد القوانين من فراغ، في غرف الاجتماعات المغلقة، وإنما من رحم مأساة ما؛ سواء صرخة لاعب ودموع مشجع، أو حلم ضاع بسبب بعض الأخطاء التحكيمية وغيرها.

ولنا في "قانون بريستياني"، الذي يتم دراسته الآن في عالم الساحرة المستديرة؛ أكبر دليل على ذلك.

الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب نادي بنفيكا البرتغالي، يخضع لـ"التحقيقات" من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؛ بتهمة توجيه اتهامات عنصرية إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم العملاق الإسباني ريال مدريد.

وقام فينيسيوس ونجوم الريال باتهام بريستياني، بوصف النجم البرازيلي بـ"القرد"، أكثر من مرة؛ وذلك وهو يضع قميصه على فمه.

ومن هُنا.. خرجت تقارير صحفية عالمية؛ لتؤكد وجود دراسة لإقرار ما يُعرف باسم "قانون بريستياني"، وذلك بمعاقبة اللاعب الذي يضع قميصه على فمه مع توجيه كلمات إلى خصمه.

ووسط ذلك؛ سنحاول استعراض "نماذج" عن القوانين التي تغيّرت في عالم الرياضة، بسبب بعض الحوادث أو الأخطاء المؤثرة..