أثار الجدل بـ"جملة واحدة"! .. المتحدث باسم فينيسيوس جونيور يرد رسميًا على انتقال اللاعب إلى الهلال أو الأهلي

فينيسيوس حلم السعودية الكبير..

خرج إدواردو بيكسوتو، المتحدث الإعلامي للنجم فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن صمته؛ للرد على التقارير الإعلامية التي تتحدث عن انتقال اللاعب إلى السعودية.

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فينيسيوس البالغ من العمر 24 سنة، رفض عرضًا من نادي ريال مدريد - حسب الكثير من المصادر العالمية -؛ لتجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي في 30 يونيو 2027.

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هذا الرفض؛ جاء بالتزامن مع رغبة السعودية الكبيرة في التعاقد مع النجم البرازيلي، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ لارتداء قميص النادي الأهلي، أو عملاق الرياض الهلال.