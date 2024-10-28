لم يخسرها فينيسيوس بسبب الفساد.. أسباب فوز رودري بالكرة الذهبية!

ريال مدريد يستشيط غضبًا!

أكدت كافة التقارير الصحفية الواردة من مدريد وباريس خسارة البرازيلي فينيسيوس جونيور لجائزة الكرة الذهبية عن الموسم الماضي 2023-24 رغم كل التأكيدات السابقة أنه من سيحمل اللقب في حفل مساء الإثنين.

لكن بعد أن قررت بعثة ريال مدريد التراجع في اللحظة الأخيرة عن السفر إلى باريس وحضور الحفل، أصبح كل شيء واضحًا ومؤكدًا أن البرازيلي لن ينال اللقب.

ما أسباب خسارة فينيسيوس جونيور للكرة الذهبية؟ وهل يتعلق الأمر بفساد يخص الجهات المنظمة؟ ولماذا فاز بها رودري بحسب التسريبات؟ ذلك ما نستعرضه فيما يلي: