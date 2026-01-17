فينيسيوس وبيلينجهام في مرمى النيران.. جماهير البرنابيو تهاجم ثنائي ريال مدريد بقسوة!

بعد خسارة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، انتهى عهد ألونسو في القيادة، حيث غادر الإسباني ظاهرياً "بالتراضي". وقال العملاق الإسباني في بيان: "يعلن نادي ريال مدريد أنه بموجب اتفاق متبادل بين النادي وتشابي ألونسو، تقرر إنهاء فترته كمدرب للفريق الأول. سيظل تشابي ألونسو دائماً يحظى بمودة وإعجاب جميع مشجعي مدريد لأنه أسطورة في ريال مدريد ومثّل دائماً قيم نادينا. ريال مدريد سيكون دائماً بيته. يشكر نادينا تشابي ألونسو وطاقمه الفني بالكامل على عملهم وتفانيهم خلال هذه الفترة، ويتمنى لهم كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم".

وبينما كان هذا بمثابة خيبة أمل مريرة للاعب مدريد السابق، أصدر ألونسو بياناً راقياً بعد رحيله، حيث كتب عبر إنستجرام: "تنتهي هذه المرحلة المهنية، ولم تخرج النتائج كما كنا نود. تدريب ريال مدريد كان شرفاً ومسؤولية. أشكر النادي واللاعبين وقبل كل شيء المشجعين والمدريديستا على ثقتهم ودعمهم. أغادر بكل احترام وامتنان وفخر لأنني بذلت قصارى جهدي".

وتم الإعلان سريعاً عن مدرب الفريق الرديف للنادي، ألفارو أربيلوا، كخليفة له، لكن لاعب ليفربول السابق بدأ بأسوأ طريقة ممكنة عندما خسر في الكأس أمام فريق من الدرجة الأدنى.