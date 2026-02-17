Goal.com
زهيرة عادل

الكشف عن الكلمة التي أغضبت فينيسيوس ولقطة "الجوال" تنفي التهمة عن بريستياني مؤقتًا .. مستجدات واقعة العنصرية بلقاء ريال مدريد وبنفيكا

تنديد .. هجوم .. ووعيد!

"ماذا قال؟!" .. هذا هو السؤال المطروح على الساحة الكروية حاليًا بعد الواقعة التي جمعت البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ نجم ريال مدريد، بنظيره في بنفيكا الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، وتسبب في إيقاف المباراة لعشر دقائق كاملة.

ريال مدريد حل ضيفًا على الفريق البرتغالي أمس الثلاثاء، ضمن ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، في مباراة حسمها الضيوف لصالحهم بهدف نظيف، سجله فيني في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الثاني.

لكن تفجرت أزمة بعد هذا الهدف، حيث احتفل فيني بهدفه أمام مدرجات جمهور بنفيكا، ثم زعم البرازيلي أن منافسه الأرجنتيني بريستياني وجه له كلمات عنصرية، ما أوقف المباراة في بداية الشوط الثاني..

  • ماذا قال بريستياني لفينيسيوس؟

    يزعم الفرنسي أوريليان تشواميني؛ لاعب ريال مدريد، في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة، أن بريستياني نعت فينيسيوس بـ"القرد"، وهو ما يؤكده زميله فيدي فالفيردي، الذي أوضح أن لاعبي الميرينجي الذين كانوا قريبين من الثنائي المتشاجر في تلك الأثناء، سمعوا الوصف نفسه من اللاعب الأرجنتيني.

    في المقابل، يدعي لاعبو بنفيكا في شهادتهم أمام لاعبي الفريق الإسباني، أن بريستياني نعت البرازيلي بـ"الشاذ"!

    ومن جانبها، أوضحت شبكة " Diario Olé" بحسب ما رصدته الكاميرات أن بريستياني كرر كلمة "أخي" مرارًا وتكرارًا لفينيسيوس في محاولة لتوضيح ما قاله له، نافيًا عن نفسه تهمة العنصرية.

  • وعيد فينيسيوس

    نجم الميرينجي البرازيلي أعرب عن غضبه الجم داخل الملعب، خاصةً وأن الأمر لم يتوقف عن اتهامه للاعب بنفيكا بالعنصرية، إنما كذلك تعرض لاعتداءات من قبل جمهور النادي البرتغالي، التي انهالت عليه ببعض زجاجات المياه بينما كان واقفًا بجوار راية الركنية.

    لكن اتجه لحسابه عبر منصة "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، لتوجيه تهديده ووعيده لبنفيكا وجماهيره في لقاء الإياب..

    فيني كتب: "سانتياجو برنابيو. نراكم هناك"، في إشارة للقاء الإياب المقرر إقامته في 25 من فبراير الجاري.

  • الاتحاد البرازيلي يندد

    سريعًا تفاعل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مع واقعة "العنصرية" المزعومة، حيث أصدر بيانًا للتضامن مع فينيسيوس، واصفًا ما حدث بـ"الجريمة".

    وقال الجانب البرازيلي في بيانه: "يعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تضامنه مع فينيسيوس جونيور؛ ضحية الحادث العنصري يوم الثلاثاء بعد تسجيله هدف لريال مدريد ضد بنفيكا في لشبونة.

    "العنصرية جريمة، وتصرف غير مقبول، لا يمكن أن نقبل به في كرة القدم أو في أي مجال آخر".

    وتابع: "فيني؛ أنت ليست وحيدًا. وقرارك بتفعيل البروتوكول وإيقاف المباراة بعد الواقعة دليل على شجاعتك وكرامتك. نحن فخورون بك، سنناضل معك ضد جميع أشكال التمييز. نحن بجانبك دائمًا".

  • هنري وريتشاردز يهاجمان بريستياني

    في الإطار نفسه، هاجم استوديو دوري الأبطال عبر شبكة "CBS" جيانلوكا بريستياني وتصرفه، حيث أعلن الثنائي تييري هنري وميكا ريتشاردز تضامنهما مع فيني.

    وطالب هنري اللاعب الأرجنتيني بالإفصاح عما قاله: "أخبرنا بما قلت بريستياني، كن رجلًا وتحدث. لماذا قمت بغطية فمك بقميصك أثناء حديثك مع فيني؟، هل أصابتك نزلة برد؟!".

    ريتشاردز  استطرد هو الآخر: "بريستياني جيان، فينيسيوس لن يكذب فيما قاله!".

  • "عشق" بريستياني لفينيسيوس

    أمام كم الاتهامات والانتقادات الموجهة لبريستياني في الوقت الحالي من عدة جهات، تصدرت لافتة سابقة خاصة به المشهد..

    انتشرت صورة الخلفية الخاصة بالهاتف الجوال للاعب بنفيكا، حيث اختار لقطة جمعته بفيني من مباراة مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026، لتثبيتها على هاتفه.

    تلك اللفتة اعتبرها البعض تعبير عن حبه للبرازيلي، واستخدمها البعض لنفي تهمة "العنصرية" عن بريستياني.

