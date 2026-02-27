فينسنت كومباني يلمح إلى عودة مفاجئة لمانويل نوير قبل مواجهة بوروسيا دورتموند، حيث يتعافى حارس مرمى بايرن ميونيخ بسرعة من الإصابة

قد يحصل بايرن على دفعة دفاعية قوية قبل مباراة دير كلاسيكر، حيث ألمح المدرب كومباني إلى أن نوير قد يعود بشكل مفاجئ. وكان الحارس المخضرم البالغ من العمر 39 عامًا قد غاب عن الملاعب منذ إصابته في ربلة الساق خلال الفوز 3-0 على فيردر بريمن قبل أسبوعين، مما دفع الكثيرين إلى افتراض أنه سيغيب عن الرحلة الحاسمة إلى سيغنال إيدونا بارك.

ومع ذلك، فقد تقدمت عملية إعادة تأهيله بشكل ملحوظ أسرع مما توقعه القسم الطبي في البداية، مما أعاده بقوة إلى المنافسة على أحد أكبر المباريات في الرزنامة. تحدث كومباني إلى وسائل الإعلام صباح الجمعة، واعترف بأن التعافي السريع لقائد النادي قد فاجأ الجهاز الفني تمامًا، على الرغم من أن القرار النهائي سيعتمد على الحصة التدريبية الأخيرة قبل سفر الفريق إلى دورتموند.