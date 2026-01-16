Harry Kane Toni Kroos Kevin De BruyneGetty/GOAL
Chris Burton و علي سمير

"إنه مثل دي بروينه وكروس" .. كومباني يضع هاري كين في مقارنة غير متوقعة بسبب دوره مع بايرن ميونخ

المهاجم الإنجليزي يتمتع بحرية هائلة مع النادي البافاري خاصة في وجود كومباني

وصف فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، هاري كين بأنه مهاجم متكامل يجمع بين تسجيل الأهداف واللعب بالكرة، وقارنه بلاعب الوسط الألماني توني كروس وصانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروينه.

 كين، قائد منتخب إنجلترا، يركز على تسجيل الأهداف - وهو فن أتقنه على مر السنين - لكن أرقامه الرائعة في الثلث الأخير من الملعب تشمل أيضًا الكثير من التمريرات الحاسمة.

  • أرقام أهداف كين مع بايرن ميونيخ وإنجلترا

    قام المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا بصناعة أربعة أهداف لزملائه في الفريق هذا الموسم، بينما سجل هو نفسه 31 هدفًا في جميع المسابقات، مستمرًا تحقيقه لأرقام مبهرة تعكس مدى إنتاجيته.

    لطالما افتخر كين بكونه لاعبًا جماعيًا، حيث يسعد المهاجم السابق لتوتنهام بالتراجع إلى الخلف وإشراك زملائه في اللعب. ولا يزال يقضي وقتًا كافيًا في منطقة الجزاء، مما يسمح له بالحفاظ على معدل تهديف مذهل.

    إنه شخصية بارزة في النادي والمنتخب، حيث يعتمد عليه بايرن ميوني وإنجلترا كمصدر للإلهام. نادرًا ما يخيب كين الآمال، حيث سجل 78 هدفًا في 112 مباراة مع المنتخب الإنجليزي. وفي الفريق الألماني، آحرز 116 هدفًا في 123 مناسبة.

  • Harry Kane Bayern Munich 2025-26Getty

    لماذا تمت مقارنة كين بكروس ودي بروينه؟

    كومباني سعيد للغاية بوجود أسطورة معاصرة تعمل تحت إمرته في ملعب أليانز أرينا، حيث لا توجد سوى القليل من العيوب التي يمكن ملاحظتها في أسلوب لعب كين. فهو صانع ألعاب بقدر ما هو هداف، وتعتبر مهاراته مماثلة لخواص لاعب وسط ريال مدريد السابق وكأس العالم كروس وأيقونة مانشستر سيتي دي بروينه - الذي يلعب الآن في صفوف بطل الدوري الإيطالي نابولي.

    قال كومباني: "يتمتع جميع لاعبينا بقدر كبير من الحرية في مراكزهم. يُسمح لهاري بالتحرك بصفة مستمرة، داخل منطقة الجزاء وخلفها. لا يتعلق الأمر بالتكتيكات فحسب، بل بالتكيف مع المباراة. أحيانًا يكون لديه تمريرات مثل توني كروس وكيفن دي بروينه. لكن في النهاية، عليه أن يكون دائمًا في منطقة الجزاء".

  • حطم الرقم القياسي: كين يواصل إعادة كتابة كتب التاريخ

    أصبح كين، خلال موسم 2025-26، أسرع لاعب يسجل 100 هدف في الدوري الألماني. وقد حقق هذا الإنجاز في 78 مباراة فقط، بينما يحتل جناح بايرن ميونخ السابق أريين روبن المركز الثاني في هذه القائمة بعد أن احتاج إلى 119 مباراة لتحقيق نفس الرقم.

    تم رفع لعنة كين الشهيرة على الألقاب في 2024-25 عندما فاز باللقب في ألمانيا، وهو الآن يتطلع إلى تحقيق المزيد من الألقاب الكبرى في الداخل والخارج - بعد أن تذوق أيضًا نجاح كأس السوبر. كومباني مصمم على المساعدة في تحقيق هذا الهدف.

    وقد قال عن إعادة كتابة سجلات الأرقام القياسية: "لقد فاز بلقبين هذا العام لأول مرة في مسيرته. لذا أعتقد أن لديه الكثير من الأرقام القياسية الفردية. سيستمر في تحقيق الكثير من الأرقام القياسية الفردية لأنه لاعب مميز. لكن أعتقد أن الأهم بالنسبة له الآن هو الاستمرار في الفوز بالألقاب. نحن نضع أنفسنا في مراكز جيدة وهذا أمر مهم، وهو يلعب دورًا كبيرًا في ذلك بالطبع".

    قال كين عن إنجازه الأخير: "أنا فخور للغاية، بالطبع. أعتقد أن هذا يعود بالكامل إلى الالتزام الذي أضعه كل يوم والعمل الذي أقوم به، وكذلك إلى زملائي في الفريق، وإلى الجهاز الفني الذي يواصل تحسين مستواي،  أنا لا أركز كثيرًا على هذه الأشياء، ولكن عندما تحدث، أتطلع فقط إلى تحقيق الإنجاز التالي. لنرى مدى السرعة التي يمكننا بها تحقيق رقم مائة مرة أخرى".

  • Harry Kane England 2025Getty

    هل كين الأفضل في جيله؟

    يعتبر كين معيارًا للمهاجمين المركزيين، حيث أخبر اللاعب الدولي الإنجليزي السابق فرايزر كامبل موقع جول عن سبب كون هذا المهاجم الأكثر موثوقية هو الأفضل على الإطلاق. وقال: "إنه من بين أفضل اللاعبين. ربما يكون [روبرت] ليفاندوفسكي لاعبًا مشابهًا له. إنه بنفس مستواه، إن لم يكن أفضل منه.

    "اجتهد كثيرًا للوصول إلى هذه المكانة، لقد انتقل من كونه لاعبًا احتياطيًا في ليستر في الدوري الإنجليزي إلى أفضل مهاجم رقم 9 في العالم. أرقامه وأهدافه لا تكذب، ولا يمكن تحقيق ذلك بالصدفة - بل بالعمل الجاد والتفاني والاستمرار في القيام بما تجيده، وهو تسجيل الأهداف أسبوعًا بعد الآخر . في رأيي، هو بالتأكيد أحد أعظم اللاعبين على مر العصور".

    بايرن، الذي لا يزال غير مهزوم في الدوري هذا الموسم ويتصدر جدول الترتيب بفارق 11 نقطة، سيعود إلى الدوري الألماني يوم السبت عندما يستضيف لايبزيج. يأمل كين في تسجيل الأهداف هناك، مع استمرار العد التنازلي لبطولة كأس العالم 2026 - مع احتمال حصوله على لقب أفضل لاعب في التاريخ مع منتخب الأسود الثلاثة.

