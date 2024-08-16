"استنسخ تجربة جوارديولا لكن تهور بيرنلي قد يدمره" .. كومباني ينجح في اختباره الأول مع بايرن ميونخ

فوز كبير ومستوى مقنع لنادي بايرن ميونخ..

لأول مرة منذ 12 سنة.. خرج الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني بـ"صفر ألقاب"؛ وذلك في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024.

بعد هذه الخيبة الكبيرة.. فاجأ مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ "الجماهير"؛ بالتعاقد مع البلجيكي فينسنت كومباني، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

التعاقد مع كومباني أثار الانقسام بين الجماهير؛ حيث أشاد البعض بهذه الخطوة، بينما تعجب آخرون منها، خاصة أن المدرب البلجيكي "هبط" بفريقه السابق بيرنلي الإنجليزي، بنهاية الموسم الرياضي الماضي.

وبعيدًا عن هذا الانقسام.. أعرب كومباني البالغ من العمر 38 سنة فقط، عن ثقته في إمكانياته وقدراته التدريبية؛ لإعادة العملاق الألماني إلى منصات التتويج مجددًا.

هذه الرحلة للعودة إلى منصات التتويج؛ بدأت مساء يوم الجمعة، أمام فريق "الدرجة الثانية" أولم؛ ضمن منافسات دور الـ64 من مسابقة كأس ألمانيا 2024-2025.

وفي هذه المباراة.. حقق بايرن ميونخ بقيادة فينسنت كومباني، الفوز بـ"أربعة أهداف دون رد" على نادي أولم؛ سجلهم النجم المخضرم توماس مولر "ثنائية"، والفرنسي كينجسلي كومان، والإنجليزي هاري كين.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، في الظهور الأول للفريق البافاري مع المدرب الشاب كومباني..