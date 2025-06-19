فيكتور أوسيمين يعلق لأول مرة على عرض الهلال .. ويؤكد: انتظرت كريستيانو رونالدو ساعة لـ"التقاط صورة معه"

ماذا قال فيكتور أوسيمين؟!..

علق فيكتور أوسيمين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، على "العروض الضخمة" التي تحصل عليها من المملكة العربية السعودية؛ بالإضافة إلى صورته الشهيرة مع الأسطورة كريستيانو رونالدو.

أوسيمين يتلقى عروضًا من السعودية منذ 3 أعوام تقريبًا؛ حيث حاول الهلال التعاقد معه في صيف 2023، ثم عملاق جدة الأهلي في 2024.

وفي صيف العام الحالي.. حاول الهلال مجددًا التعاقد مع المهاجم النيجيري بكل الطرق، للمشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية - المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية -؛ ولكنه فشل في ذلك.