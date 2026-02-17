فيكتور أوسيمهن يزعم أن نابولي "عاملني كالكلب" في تعليقه على مقطع فيديو عنصري على تيك توك

تدهورت علاقة أوسيمهن مع رئيس نادي نابولي دي لورينتيس بحلول الوقت الذي تم فيه إبرام اتفاقية الإعارة الأولية مع نادي غلطة سراي التركي. كان أوسيمهن أفضل هداف في الدوري الإيطالي في موسم 2022-23، حيث سجل 31 هدفًا في جميع المسابقات، لكن الأمور ساءت بسرعة.

في سبتمبر 2023، سخر نابولي علناً من أوسيمهن على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به بعد أن رآه يضيع ركلة جزاء ضد بولونيا. أثار محتوى هذه المنشورات الكثير من الانتقادات وجعل أوسيمهن يفكر في خياراته.

وأضاف: "أشعر بالأسف تجاه المشجعين، أيضًا لأنني لم أتحدث أبدًا عما حدث من قبل. حتى أن بعضهم جاء إلى منزلي يطلب تفسيرًا. طلبت منهم أن يضعوا أنفسهم في مكاني. بعد أن نشر نابولي ذلك الفيديو على تيك توك، انكسر شيء ما.

"يمكن لأي شخص أن يضيع ركلة جزاء، ويمكن لأي شخص أن يتعرض للسخرية بسبب ذلك. نابولي فعل ذلك معي فقط، مع بعض التلميحات أيضًا. كنت ضحية إهانات عنصرية، واتخذت قراري. أردت الرحيل. حذفت الصور التي أرتدي فيها قميص نابولي من حسابي على Instagram، واستغلوا الفرصة لتأليب المشجعين ضدي. وأنا أعتبر أن ابنتي نابولية أكثر منها نيجيرية.

"لم يعتذر أحد علنًا عما حدث. بعد ذلك الفيديو الشهير، اتصل بي إدواردو دي لورينتيس عدة مرات. هذا كل شيء. في غضون ذلك، انتشرت شائعات بأنني تأخرت عن التدريب، وأنني تشاجرت مع زملائي في الفريق. كلها أكاذيب. أنا آسف للجماهير، لكنني أتفهمهم وأحترمهم: فهم يدعمون النادي مهما حدث. بالنسبة لهم، نابولي يأتي قبل كل شيء".