رغم أنف "المصداقية والشفافية" .. كيف ترك فيفا "ذا بيست" تترنح أمام الكرة الذهبية!

في حفل "بسيط" – كالعادة – أقام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، حفل توزيع جوائز الأفضل "ذا بيست" لعام 2025، في العاصمة القطرية "الدوحة".

بسيط وسريع في كل شيء سواء في إعلان الفائزين، التغطية الإعلامية، مدة كل فائز على المنصة، كلمة رئيس فيفا جياني إنفانتينو، وغيرها من الأمور التي مرت مرور الكرام على الجمهور .. بل حتى المشجع الكروي لم يهتم من الأساس بمتابعة الحفل، فقط يكفيه معرفة الفائز عبر المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.

بينما كان الوضع على النقيض تمامًا قبل شهرين ونصف تقريبًا من الآن، وتحديدًا في أواخر سبتمبر 2025، حيث حفل "الكرة الذهبية" (بالون دور)، المقام من قبل مجلة "فرانس فوتبول"، حيث المتابعة الدقيقة، الصراعات على منصات التواصل الاجتماعي بين الجماهير عن أحقية الفائز، وما إلى ذلك.

هذا الوضع ليس وليد العام، إنما هو مشهد متكرر في كل مرة تحاول خلالها مقارنة حفل "ذا بيست" بـ"البالون دور".

فكيف بدى الاتحاد الدولي؛ المسؤول عن الساحرة المستديرة في العالم بأكمله "مترنحًا" أمام مجلة فرنسية؟