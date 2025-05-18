حسم الجدل بكلمات حاسمة..

يعيش ناديا الهلال والنصر، أجواءً عصيبة خلال الفترة الأخيرة، وسط غضبٍ عارم من قِبل جماهير الفريقين، تجاه الإدارة وقراراتها التي انعكست بدورها على نتائجهما خلال الموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

واكتفى الهلال بالفوز بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، فيما خرج النصر "خالي الوفاض"، في ظل تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وفوز الاتحاد بدوري روشن، فضلًا عن تأهله لملاقاة القادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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