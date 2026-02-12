فيرجيل فان ديك ينصح إبرهيم كوناتي "اللاعب العالمي" برفض عرض ريال مدريد والبقاء في ليفربول

هذا الفوز يبقي ليفربول في السباق على المركز الرابع، لكن هامش الخطأ لا يزال ضئيلاً للغاية. كان المدير الفني سلوت قد صرح سابقاً أن فريقه سيحتاج إلى أن يكون "قريباً من الكمال" لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهو رأي يشاركه فيه قائد الفريق.

وأوضح فان ديك: "إذا نظرنا إلى الفرق المحيطة بنا، نجد أن بعضها خسر نقاطًا. أعتقد أننا سنلعب مع معظمها، لذا نحتاج بالتأكيد إلى بعض الكمال. كانت هذه المباراة قريبة جدًا من الكمال، من حيث طريقة دفاعنا، وقوة أدائنا، وكذلك الفرص التي صنعناها. ربما كان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف، لكننا ما زلنا نلعب كل مباراة على حدة".

ومع ذلك، جاءت هذه الفوز بثمن، حيث تم نقل لاعب الوسط واتارو إندو على نقالة. وأضاف الهولندي: "لسوء الحظ، خسرنا واتا الآن. آمل ألا يطول غيابه، لكن قد يطول. نحن في وضع صعب للغاية في الوقت الحالي. نحتاج إلى كل اللاعبين المتاحين، لكن الأمر يتطلب استعدادًا بدنيًا وذهنيًا. على سبيل المثال، بعد خسارة المباراة الأخيرة بهذه الطريقة على أرضنا (أمام مانشستر سيتي)، يجب أن تكون قويًا لتتعافى من ذلك. لهذا السبب أنا فخور باللاعبين وبالجهود التي بذلوها. إنها ثلاث نقاط مهمة".