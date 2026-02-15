يقال إن عروض مربحة من الشرق الأوسط ودوري MLS في أمريكا الشمالية قد تم تقديمها بالفعل، مما قد يجعل صلاح يغير رأيه، لكن فان ديك يأمل أن يتجاهل زميله الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا أي عروض قادمة من بعيد.

وردًا على سؤال حول خطط صلاح، قال قائد الريدز فان ديك: "الوضع كما هو. التركيز الكامل ينصب على محاولة إنجاح هذا الموسم أولاً، وسنرى كيف سينتهي الموسم، ومن ثم لا أحد يعرف ماذا سيحدث.

"أريد دائمًا أن يبقى مو لأنني صديق جيد له وقد مررنا معًا بأوقات جيدة وأوقات ليست جيدة جدًا - لا أريد أن أسميها أوقات سيئة - لسنوات عديدة. مثلما هو الحال معي، لديه عام واحد آخر، لذا سنرى".

وأضاف المدافع الهولندي: "مو لا يزال مهمًا جدًا بالنسبة لنا. الأسبوع الماضي، سجل مرة أخرى تمريرة حاسمة وحطم رقمًا قياسيًا آخر، ولا يزال القائد والمهم بالنسبة لي شخصيًا، كقائد للفريق، أن يكون موجودًا وأن يكون على أرض الملعب، فوجوده يفيد الفريق.

"إنه دائمًا ما يقدم للفريق أكثر من الأهداف. من الواضح أن هناك تركيزًا كبيرًا على أهدافه في الوقت الحالي، وهذا أيضًا جزء من حياته لأنه يضع معايير عالية للغاية، لذلك عندما لا يسجل الكثير من الأهداف يتعرض للنقد.

"عليه أن يظل هادئًا ويحاول أن يكون مهمًا بكل ما لا يزال بإمكانه فعله، وما زال هناك الكثير. إنه مهم لنا داخل الملعب وخارجه".