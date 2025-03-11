"موقف فيرجيل فان دايك وجيسوس مصر على هذه الصفقة الهجومية!" .. مفاجآت تورط إدارة الهلال قبل كأس العالم للأندية 2025

كواليس مثيرة عن ميركاتو نادي الهلال..

لا صوت يعلو في نادي الهلال، على المشاركة التاريخية المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الهلال يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بـ"نظامها الجديد"، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأسفرت قرعة مونديال الأندية عن وقوع الزعيم الهلالي في "المجموعة الثامنة"، إلى جانب كل من "ريال مدريد، رد بول سالزبورج وباتشوكا".