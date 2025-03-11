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Al Hilal Jorge jesus Virgil van DijkGetty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

"موقف فيرجيل فان دايك وجيسوس مصر على هذه الصفقة الهجومية!" .. مفاجآت تورط إدارة الهلال قبل كأس العالم للأندية 2025

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كواليس مثيرة عن ميركاتو نادي الهلال..

لا صوت يعلو في نادي الهلال، على المشاركة التاريخية المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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الهلال يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بـ"نظامها الجديد"، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

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وأسفرت قرعة مونديال الأندية عن وقوع الزعيم الهلالي في "المجموعة الثامنة"، إلى جانب كل من "ريال مدريد، رد بول سالزبورج وباتشوكا".

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