Shigetoshi Hasebe - Al NassrGetty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

فيديو | "نام في مؤتمر مباراة النصر!" .. مدرب كاواساكي يثير الجدل بـ"لقطة غريبة"

النصرS. Hasebeالنصر v كاواساكي فرونتاليكاواساكي فرونتاليدوري أبطال آسيا النخبة

لقطة نادرة في المؤتمرات الصحفية قبل المباريات..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة مصيرية، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ عندما يواجه نظيره كاواساكي فرونتال الياباني، مساء غدٍ الأربعاء.

النصر يواجه نادي كاواساكي فرونتال، على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، في تمام السابعة والنصف من مساء غدٍ الأربعاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مدينة جدة، في المملكة العربية السعودية؛ لاستضافة إقصائيات مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي، من دور الـ8 حتى المباراة النهائية.

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