فاسيلي كوستوف سجل هدف التقدم لفريق ريد ستار قبل نهاية الشوط الأول في ملعب راجكو ميتش. وكان هذا الهدف هو الحادي عشر لهذا اللاعب الصاعد البالغ من العمر 17 عامًا فقط. في أكتوبر، لعب كوستوف لأول مرة مع المنتخب الصربي. وأفاد موقع Telegraf الإخباري مؤخرًا أن ناديي بايرن ميونيخ وآرسنال مهتمان باللاعب. وبحسب ما ورد، يطلب ريد ستار 20 مليون يورو مقابل انتقال اللاعب.
فيديو | مشاهد مؤسفة في ديربي صربيا الكبير .. أرناوتوفيتش يسجل والمطافيء تقتحم المدرجات!
ماذا حدث؟
رفع ماركو أرناوتوفيتش، الذي يبلغ من العمر أكثر من ضعف عمر زميله صاحب الهدف الأول، النتيجة إلى 2-0. كان اللاعب النمساوي البالغ من العمر 36 عامًا والأصل الصربي قد انتقل قبل بداية الموسم من إنتر إلى ريد ستار دون مقابل، حيث يعتبر أغلى لاعب في تاريخ النادي.
بسبب إصابات متكررة، لم يشارك أرناوتوفيتش في المباريات بشكل منتظم حتى الآن. في نهاية ديسمبر، انتقده المدير العام زفيزدان تيرزيتش علناً. قال تيرزيتش في مقابلة مع موقع Mozzartsport: "نعم، كنت أتوقع منه أكثر من ذلك. كان يتعرض للإصابة مراراً وتكراراً. عليه أن يسأل نفسه لماذا يتعرض للإصابة باستمرار. هل السبب هو وزنه الزائد أم ربما نظامه الغذائي ونمط حياته؟"
بعد أن تصدى حارس مرمى ريد ستار ماتيوس لركلة جزاء من ميلان فوكوتيتش لاعب بارتيزان، سجل ألكسندر كاتاي - البالغ من العمر 35 عامًا وهو نجم قديم آخر - الهدف الثالث والنهائي. وذلك بعد تمريرة من كوستوف الصاعد.
- AFP
مشجعو بارتيزان يشعلون النار في المدرجات
"كوستوف هو لاعب المناسبات الكبيرة، وكاتاي وأرناوتوفيتش يبدوان وكأنهما لا يشيخان"، كتب موقع Novasport. من جانبه، أشاد المدرب ديان ستانكوفيتش بـ"ذئابه القدامى" أرناوتوفيتش وكاتاي: "أعلم أنهما قادران على حسم المباراة بلمسة واحدة. لا أشك في جودتهم وموقفهم. لقد بذلوا قصارى جهدهم، ولن يطول انتظار المكافأة". في الوقت نفسه، أشاد ستانكوفيتش بالموهبة الكبيرة كوستوف ووصفه بـ"الشاب ذي الإمكانات الهائلة": "حتى الآن، يستحق كل هذا الثناء".
في الوقت نفسه، تسبب مشجعو بارتيزان في مشاهد غير سارة. بعد هدف أرناوتوفيتش الثاني، أشعلوا النيران في مقاعد الملعب الخاص بخصمهم اللدود، واضطرت فرقة الإطفاء إلى التدخل لإخماد الحريق. استؤنفت المباراة بعد توقف دام حوالي ثماني دقائق. وبفوزه 3-0، عزز روتر ستيرن صدارته للترتيب بفارق أربع نقاط.