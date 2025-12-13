Getty Images Sport
فيديو | "ابق يا تشابي".. جماهير برشلونة تسخر من ريال مدريد في كامب نو!
برشلونة يهزم أوساسونا ويواصل انتصاراته
عزز نادي برشلونة قبضته الحديدية على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، محققاً فوزاً ثميناً وشاقاً على ضيفه العنيد أوساسونا بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "سبوتيفاي كامب نو" ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة.
وبعد شوط أول اتسم بالسلبية والعجز الهجومي، انتفض النجم البرازيلي رافينيا دياز في الشوط الثاني ليلعب دور البطولة، مسجلاً ثنائية حاسمة في الدقيقتين 70 و86، فكت طلاسم دفاع الضيوف. بهذا الانتصار الخامس توالياً، رفع كتيبة المدرب هانز فليك رصيدها إلى 43 نقطة، موسعة الفارق إلى سبع نقاط كاملة عن الوصيف والغريم التقليدي ريال مدريد، ليخطو البلوغرانا خطوة عملاقة نحو استعادة لقب الدوري، مستغلاً تعثر منافسه ومؤكداً جديته في حسم اللقب مبكراً.
جماهير كامب نو تسخر من ريال مدريد
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للجماهير الكتالونية في محيط ملعب "كامب نو" قبيل انطلاق مباراة برشلونة وأوساسونا، وهي تردد عبارة "تشابي، ابقَ" في ظل الحالة الصعبة التي يمر بها الغريم المدريدي، والذي حقق نتائج سيئة للغاية مؤخرًا، وسط أنباء عن إمكانية إقالة تشابي ألونسو، الذي تولى القيادة الفنية للنادي الملكي في الصيف الماضي خلفًا لكارلو أنشيلوتي.
تشابي في قلب العاصفة
يعيش ألونسو فترة عصيبة للغاية مع النادي الملكي بسبب سلسلة من النتائج السلبية التي وضعت مستقبله على المحك وجعلته مهدداً بالإقالة في أي لحظة. وهنا تكمن المفارقة الساخرة؛ فجماهير البلوجرانا تطالب ببقائه ليس دعماً له، بل رغبةً "خبيثة" في استمرار الأزمة الفنية لمنافسهم الأزلي، حيث يرون أن استمرار ألونسو في منصبه يعني مزيداً من التعثرات المدريدية، وهو ما يصب مباشرة في مصلحة برشلونة في سباق الدوري.
في تطور يعكس نفاد صبر الإدارة، اشتعلت بورصة الترشيحات في "البرنابيو" بحثاً عن طوق نجاة. يتصدر المشهد "رجل الطوارئ" زين الدين زيدان، رغم عقبة حلمه بقيادة فرنسا، بينما يظل يورجن كلوب "حلم بيريز" المقيد بمنصبه في "ريد بول". داخلياً، يحظى ألفارو أربيلوا بثقة الإدارة رغم حرج صداقته مع ألونسو، في حين يلوح سانتياجو سولاري كحل مؤقت جاهز، بينما تبقى حظوظ الأسطورة راؤول جونزاليس هي الأضعف لغياب الدعم الإداري الحقيقي.
وفجرت إذاعة "كادينا سير" مفاجأة بتأكيدها أن البديل بات جاهزاً، حيث استقرت الإدارة العليا للنادي رسمياً على تصعيد ألفارو أربيلوا (مدرب ريال مدريد كاستيا) لقيادة الدفة الفنية فوراً في حال صدور قرار الإقالة المحتمل غداً (حال عدم الفوز)، في محاولة لإنقاذ الموسم من الغرق التام.
إلا أن هذا "الطلاق الفني" لن يمر بسلام على خزائن النادي الملكي؛ إذ كشفت صحيفة "إل ديبايت" عن الفاتورة الباهظة لهذا القرار المصيري، مؤكدة أن إقالة ألونسو ستكلف النادي مبلغاً فلكياً يصل إجمالاً إلى 30 مليون يورو.
هذه التكلفة الضخمة تتوزع بين 15 مليون يورو كتعويضات مالية للمدرب الباسكي عن فسخ العقد الحالي، تضاف إلى 15 مليون يورو أخرى كانت قد سُددت مسبقاً لنادي باير ليفركوزن نظير كسر عقده والتعاقد معه. هكذا، يجد فلورنتينو بيريز نفسه محاصراً بين نار النتائج السيئة التي تستوجب التغيير وبين العبء الاقتصادي الثقيل لإنهاء حقبة ألونسو قبل أوانها.
ماذا بعد لريال مدريد؟
يجد ريال مدريد نفسه محاصراً في زاوية ضيقة للغاية، حيث بات موقفه التنافسي "هشاً" في البطولتين الرئيسيتين بالتزامن. محلياً في الدوري الإسباني، تلاشت رفاهية الخطأ مع الفارق الكبير في النقاط مع برشلونة؛ فالفريق يقف في الوصافة (36 نقطة) متأخراً بـ 7 نقاط عن الغريم برشلونة، لكن الكابوس الحقيقي يكمن في ظهره، حيث يهدد فياريال (35 نقطة) بخطف المركز الثاني فعلياً حال فوزه في مباراته المؤجلة.
أما أوروبياً في دوري الأبطال، إذ يقف "الميرينجي" على الحافة تماماً في المركز السابع (12 نقطة)، وهو آخر المراكز المؤهلة بشكل مباشر إلى ثمن النهائي، لكنه يتساوي في الرصيد النقطي مع جيش من الملاحقين (إنتر، أتلتيكو، وليفربول). خسارته الأخيرة جمدت رصيده وجعلت فارق الأهداف (+6) هو "شعرة معاوية" التي تفصله عن السقوط للمركز التاسع ودخول دوامة "الملحق المعقد".
باختصار، أي تعثر قادم محلياً يعني تحديد حقيقي لحلم الليجا، وأي هفوة أوروبية ستعني فقدان ميزة التأهل المباشر، والدخول في دوامة الملحق، التي تزيد من إرهاق اللاعبين، في موسم معقد، وهو السيناريو الذي قد يكتب السطر الأخير في كتاب تشابي ألونسو مع الملكي.
ينتظر الفريق الآن جدول مزدحم ومحفوف بالمخاطر، حيث يتعين عليه إيقاف النزيف فوراً أمام ديبورتيفو ألافيس خارج الديار، قبل خوض اختبار الكأس، ثم مواجهة إشبيلية وريال بيتيس، في محاولة يائسة لاستعادة التوازن في الدوري الإسباني، قبل خوض السوبر الإسباني، وكذلك معارك الحسم الأوروبية ضد موناكو وبنفيكا.
