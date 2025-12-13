فيديو | "ابق يا تشابي".. جماهير برشلونة تسخر من ريال مدريد في كامب نو!

يعيش ألونسو فترة عصيبة للغاية مع النادي الملكي بسبب سلسلة من النتائج السلبية التي وضعت مستقبله على المحك وجعلته مهدداً بالإقالة في أي لحظة. وهنا تكمن المفارقة الساخرة؛ فجماهير البلوجرانا تطالب ببقائه ليس دعماً له، بل رغبةً "خبيثة" في استمرار الأزمة الفنية لمنافسهم الأزلي، حيث يرون أن استمرار ألونسو في منصبه يعني مزيداً من التعثرات المدريدية، وهو ما يصب مباشرة في مصلحة برشلونة في سباق الدوري.



في تطور يعكس نفاد صبر الإدارة، اشتعلت بورصة الترشيحات في "البرنابيو" بحثاً عن طوق نجاة. يتصدر المشهد "رجل الطوارئ" زين الدين زيدان، رغم عقبة حلمه بقيادة فرنسا، بينما يظل يورجن كلوب "حلم بيريز" المقيد بمنصبه في "ريد بول". داخلياً، يحظى ألفارو أربيلوا بثقة الإدارة رغم حرج صداقته مع ألونسو، في حين يلوح سانتياجو سولاري كحل مؤقت جاهز، بينما تبقى حظوظ الأسطورة راؤول جونزاليس هي الأضعف لغياب الدعم الإداري الحقيقي.

وفجرت إذاعة "كادينا سير" مفاجأة بتأكيدها أن البديل بات جاهزاً، حيث استقرت الإدارة العليا للنادي رسمياً على تصعيد ألفارو أربيلوا (مدرب ريال مدريد كاستيا) لقيادة الدفة الفنية فوراً في حال صدور قرار الإقالة المحتمل غداً (حال عدم الفوز)، في محاولة لإنقاذ الموسم من الغرق التام.

إلا أن هذا "الطلاق الفني" لن يمر بسلام على خزائن النادي الملكي؛ إذ كشفت صحيفة "إل ديبايت" عن الفاتورة الباهظة لهذا القرار المصيري، مؤكدة أن إقالة ألونسو ستكلف النادي مبلغاً فلكياً يصل إجمالاً إلى 30 مليون يورو.

هذه التكلفة الضخمة تتوزع بين 15 مليون يورو كتعويضات مالية للمدرب الباسكي عن فسخ العقد الحالي، تضاف إلى 15 مليون يورو أخرى كانت قد سُددت مسبقاً لنادي باير ليفركوزن نظير كسر عقده والتعاقد معه. هكذا، يجد فلورنتينو بيريز نفسه محاصراً بين نار النتائج السيئة التي تستوجب التغيير وبين العبء الاقتصادي الثقيل لإنهاء حقبة ألونسو قبل أوانها.