لم يقتصر الإعجاب على جماهير برشلونة فحسب، بل امتد ليشمل زملاءه على مقاعد البدلاء، حيث رصدت كاميرات شبكة "DAZN" ردود فعل لاعبي الفريق بعد إحدى التصديات البارزة للحارس القادم من مدينة سالينت.

وأظهرت العدسات الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الحارس الأساسي لبرشلونة قبل إصابته الطويلة، والذي كان على الخطوط الجانبية يشاهد المباراة باهتمام بالغ وعندما قام جارسيا بإحدى التصديات المذهلة، لم يتردد في التصفيق لزميله.

الأمر تجاوز الحارس الآخر في برشلونة، حيث أبدى ثنائي الفريق الكتالوني، إريك جارسيا وفيران توريس، دهشته من التصدي وتبادلا التعليقات المليئة بالإعجاب.

وكذلك الحال زميلهم الآخر فيرمين لوبيز، الذي أشار بيده نحو الحارس البولندي فيوتشيك شتشيسني، الذي ابتسم موافقًا على رأي اللاعب الأندلسي، والذي كان بالطبع يشيد بتصديات جوان جوارسيا، قبل أن ينضم هو الآخر بالتصفيق.