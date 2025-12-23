أذهل الحارس جوان جارسيا الجميع بأدائه المميز في مواجهة فياريال، حيث كان لتصدياته الحاسمة الدور الأكبر في فوز برشلونة وحصد ثلاث نقاط ثمينة تبقي الفريق الكتالوني في صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026، برصيد 46 نقطة وبفارق أربع نقاط عن ريال مدريد "الوصيف".
فيديو | أجبر شتشيسني وتير شتيجن على الاستسلام .. تفاعل دكة بدلاء برشلونة مع تصديات جوان جارسيا "المُذهلة"!
تصديات تبهر الجماهير واللاعبين
لم يقتصر الإعجاب على جماهير برشلونة فحسب، بل امتد ليشمل زملاءه على مقاعد البدلاء، حيث رصدت كاميرات شبكة "DAZN" ردود فعل لاعبي الفريق بعد إحدى التصديات البارزة للحارس القادم من مدينة سالينت.
وأظهرت العدسات الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الحارس الأساسي لبرشلونة قبل إصابته الطويلة، والذي كان على الخطوط الجانبية يشاهد المباراة باهتمام بالغ وعندما قام جارسيا بإحدى التصديات المذهلة، لم يتردد في التصفيق لزميله.
الأمر تجاوز الحارس الآخر في برشلونة، حيث أبدى ثنائي الفريق الكتالوني، إريك جارسيا وفيران توريس، دهشته من التصدي وتبادلا التعليقات المليئة بالإعجاب.
وكذلك الحال زميلهم الآخر فيرمين لوبيز، الذي أشار بيده نحو الحارس البولندي فيوتشيك شتشيسني، الذي ابتسم موافقًا على رأي اللاعب الأندلسي، والذي كان بالطبع يشيد بتصديات جوان جوارسيا، قبل أن ينضم هو الآخر بالتصفيق.
تألق جوان جارسيا يبهر الجميع
هذا المشهد يعكس المكانة التي بات يتمتع بها جوان جارسيا داخل الفريق، حيث يواصل إبهار الجميع بتصدياته وردود فعله السريعة، مثبتًا أنه أحد أبرز عناصر برشلونة في الفترة الحالية، وأنه قادر على كسب ثقة الجماهير وزملائه على حد سواء.
والحقيقة أن جوان جارسيا أصبح سر قوة في كتالونيا الآن، وقد أثبت ذلك مرارًا وتكرارًا وأضاف خلال مباراة فياريال الأخيرة، دليلًا جديدًا، إذ أكد نجم إسبانيول السابق أن قتال البارسا لضمه رغم كل العراقيل كان يستحق بالفعل، لأنه أصبح نقطة قوة كبيرة للفريق.
وأظهر جوان جارسيا أمام فياريال، كيف استطاع حماية عرين فريقه من عدة هجمات خطيرة لأصحاب الملعب نتيجة أخطاء قاتلة من زملائه في الدفاع والوسط، إذ تصدى لـ5 تسديدات من جانب لاعبي الغواصات، وهناك واحدة لم تُحتسب لأن مهاجم الغواصات الصفراء كان متسللًا، لكنها كانت الأعظم في اللقاء من جانبه، وقد ساهم بذلك في الفوز الثمين والحفاظ على فارق الصدارة مع ريال مدريد.
- Getty Images Sport
جوان جارسيا الصفقة المثالية في صيف 2025
انضم الحارس الشاب جوان جارسيا إلى صفوف نادي برشلونة في خطوة مثّلت نقطة تحول في مسيرته الكروية خلال صيف 2025، وذلك بعد جدال كبيرة صاحب رحيله عن إسبانيول، الجار والغريم اللدود للبارسا.
جوان جارسيا جاء من بيئة كروية متواضعة ليجد نفسه أمام فرصة الدفاع عن عرين واحد من أكبر الأندية في العالم، ومنذ اللحظة الأولى، أظهر شخصية قوية وثقة عالية، وهو ما ساعده على التأقلم سريعًا مع ضغط اللعب في كامب نو، حيث لا مجال للأخطاء ولا مكان سوى للتألق.
وسريعًا، نجح في كسب ثقة الجهاز الفني وزملائه، ليصبح خيارًا أساسيًا في التشكيلة، وبفضل تصدياته الحاسمة في مباريات مهمة أثبت أنه قادر على تحمل المسؤولية في أصعب الظروف، وهو ما انعكس في ردود فعل الجماهير التي بدأت ترى فيه امتدادًا لتاريخ طويل من الحراس الكبار في برشلونة.
ولم يكن الأمر سهلًا، فالمنافسة على مركز الحراسة في الفريق الكتالوني شرسة في وجود حارسين مميزين بحجم شتشيسني وتير شتيجن، لكن الشاب الواعد أظهر عزيمة وإصرارًا جعلاه يتفوق على منافسيه ويثبت نفسه كحارس أول.
ما التالي لبرشلونة في الفترة المقبلة؟
يقدم برشلونة موسمًا محليًا استثنائيًا فرض فيه هيمنته المطلقة على صدارة "الليجا" برصيد 46 نقطة من 18 مباراة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد (الوصيف).
ورغم التوهج المحلي، لا يزال مسار الفريق في دوري الأبطال متذبذبًا؛ إذ سقط أمام الكبار (باريس وتشيلسي) وتعثر بالتعادل مع كلوب بروج، لكنه حافظ على آماله بانتصارات مهمة على نيوكاسل وفرانكفورت واكتساح أولمبياكوس، مما يضع المدرب هانز فليك أمام تحدي نقل الاستقرار المحلي إلى الساحة الأوروبية.
ويحتل برشلونة الفريق المركز الخامس عشر، وتبدو مهمته صعبة للغاية في التأهل المباشر إلى ثمن النهائي (ضمن الثمانية الأوائل في الترتيب العام)، مع تبقي جولتين فقط بدور المجموعات.
ينتظر برشلونة جدولاً ناريًا مزدحمًا بالمواجهات الحاسمة على كافة الجبهات خلال الأسابيع المقبلة، حيث يخوض ديربي كتالونيا الساخن أمام إسبانيول مطلع العام الجديد.
وتتواصل التحديات بالسعي نحو أول ألقاب 2026 عبر بوابة أتلتيك بيلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني، بالتزامن مع محاولة حسم التأهل الأوروبي وتصحيح المسار القاري في الجولتين الأخيرتين من دوري الأبطال أمام سلافيا براج وكوبنهاجن.