فيديو | هنا السر! .. احتفال مجنون من كارباخال بهدف الغرافة ضد الوحدة في مواجهة دوري أبطال آسيا للنخبة

تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر احتفالًا مجنونًا مليء بالحماس من داني كارباخال، نجم ريال مدريد، بهدف الغرافة القطري في مرمى الوحدة الإماراتي ضمن سادس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة مساء أمس. فما سر ذلك الاحتفال؟
الغرافة يُعزز آماله في التأهل
أبقى الغرافة القطري على آماله في التقدم إلى أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بانتصاره المثير والثمين مساء أمس على الوحدة الإماراتي في ملعب ثاني بن جاسم بهدف نظيف.
وسجل سيدو سانو هدف الفوز الوحيد في الوقت القاتل من المباراة، ليرتفع رصيد الغرافة إلى 6 نقاط في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الوحدة عند نقاطه الـ13 في المركز الرابع.
وتحمل الجولة القادمة مباراة حاسمة للفريق القطري خارج ملعبه أمام الاتحاد السعودي ستلعب دورًا كبيرًا في تحديد مصير الفريقين من التأهل للأدوار الإقصائية، فيما سيختتم الغرافة مبارياته في مرحلة الدوري بمواجهة تراكتور الإيراني في ملعبه.
احتفال مجنون من كارباخال بالهدف
داني كارباخال، مدافع ريال مدريد، استغل فترة الإجازة وإصابته لحضور المباراة في قطر، حيث تواجد بين الجماهير وقد أظهره مقطع فيديو يحتفل بجنون بهدف الغرافة الوحيد والقاتل في مرمى الوحدة.
قائد الفريق الإسباني تواجد في الملعب مع عائلته وقد بدا سعيدًا لفوز الفريق القطري.
سر احتفال كارباخال
احتفال كارباخال بهدف الغرافة وانتصاره لم يكن سوى لتواجد زميله السابق خوسيلو مع الفريق.
اللاعبان تزاملا في ريال مدريد خلال موسم 2023-2024، ويُعرف عنهما أنهما صديقين مقربين، ورغم أن خوسيلو لم يُسجل الهدف إلا أن مجرد انتصار فريقه تسبب في تلك الفرحة لكبيرة لقائد الميرينجي.
خوسيلو مع ريال مدريد
المهاجم صاحب الـ35 عامًا لعب لريال مدريد كاستيا لموسمين، وقد ظهر خلالهما في مباراتين مع الفريق الأول سجل بهما هدفين.
خوسيلو انضم إلى الفريق الأول لريال مدريد معارًا من إسبانيول صيف 2023، وقد لعب 49 مباراة سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 3.
وتُوج خوسيلو مع ريال مدريد بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.
ريال مدريد ضمه نهائيًا من إسبانيول صيف 2024 قبل أن يتخلى عنه في نفس الصيف للغرافة القطري.
خوسيلو مع الغرافة
لعب المهاجم الإسباني، المتوج مع المنتخب الوطني بلقب يورو 2024، مع الغرافة القطري 48 مباراة، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 3 أهداف.
وقد سجل هذا الموسم 7 أهداف خلال 13 مباراة، منها 3 أهداف في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وتُوج خوسيلو مع الغرافة بكأس أمير قطر الموسم الماضي.