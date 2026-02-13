فيديو: نجم مانشستر يونايتد بريان مبيومو يتفوق على أداما تراوري في سباق السرعة في الدقيقة 91

وقع الحادث في الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 بين مانشستر يونايتد ووست هام في ملعب لندن. في الدقيقة 91، كان وست هام يحاول شن هجوم مرتد على مانشستر يونايتد، فوصلت الكرة إلى كالوم ويلسون الذي انطلق بها إلى الأمام. أطلق أداما تراوري، الذي يُعتبر أحد أسرع اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، سرعة قصوى لدعم الهجوم، محاولاً التخلص من دفاع مانشستر يونايتد.

لكن مبيومو كان له رأي آخر. على الرغم من أنه لعب 90 دقيقة كاملة، أظهر مهاجم مانشستر يونايتد قدرة تحمل مذهلة وسرعة فائقة ليركض 70 متراً عائداً نحو مرماه. كما يظهر في الفيديو أدناه، لم يقتصر مبيومو على مجاراة تراوري الذي كان يتمتع بقدرات بدنية عالية، والذي دخل الملعب كبديل في الدقائق الأخيرة، بل تجاوزه بالفعل، وقطع مسار التمريرة وأبطل الخطر بشكل فعال. قوبل هذا الجهد الدفاعي بتصفيق من المشجعين الذين سرعان ما تفاعلوا مع أسلوب مبيومو في اللعب منذ انتقاله من برينتفورد.