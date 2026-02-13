ترجمه
فيديو: نجم مانشستر يونايتد بريان مبيومو يتفوق على أداما تراوري في سباق السرعة في الدقيقة 91
محرك مبيومو ينقذ الموقف
وقع الحادث في الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 بين مانشستر يونايتد ووست هام في ملعب لندن. في الدقيقة 91، كان وست هام يحاول شن هجوم مرتد على مانشستر يونايتد، فوصلت الكرة إلى كالوم ويلسون الذي انطلق بها إلى الأمام. أطلق أداما تراوري، الذي يُعتبر أحد أسرع اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، سرعة قصوى لدعم الهجوم، محاولاً التخلص من دفاع مانشستر يونايتد.
لكن مبيومو كان له رأي آخر. على الرغم من أنه لعب 90 دقيقة كاملة، أظهر مهاجم مانشستر يونايتد قدرة تحمل مذهلة وسرعة فائقة ليركض 70 متراً عائداً نحو مرماه. كما يظهر في الفيديو أدناه، لم يقتصر مبيومو على مجاراة تراوري الذي كان يتمتع بقدرات بدنية عالية، والذي دخل الملعب كبديل في الدقائق الأخيرة، بل تجاوزه بالفعل، وقطع مسار التمريرة وأبطل الخطر بشكل فعال. قوبل هذا الجهد الدفاعي بتصفيق من المشجعين الذين سرعان ما تفاعلوا مع أسلوب مبيومو في اللعب منذ انتقاله من برينتفورد.
نقطة حاسمة لرجال كاريك
أثبتت هذه السرعة أنها تدخل حاسم في مباراة ظلت متأرجحة حتى صافرة النهاية. كان وست هام قد تقدم بهدف سجله توماس سوشيك في الدقيقة 50 وبدا أنه سيحصد النقاط الثلاث. لكن إصرار مانشستر يونايتد أتى بثماره عندما سجل البديل بنجامين سيسكو هدف التعادل الدرامي في الدقيقة 96 ليحصد فريق مايكل كاريك نقطة.
سيسعد انضباط مبيومو الدفاعي كاريك، الذي طالب بمزيد من القوة من خط هجومه. في حين أن تمريرة التعادل كانت من نصيب الكاميروني، إلا أن استعداده للقيام بالأعمال القذرة في الطرف الآخر هو ما لفت انتباه النقاد والمشجعين على حد سواء.
- AFP
ما هو مستقبل مانشستر يونايتد؟
التعادل يبقي مانشستر يونايتد في السباق على مراكز دوري أبطال أوروبا، على الرغم من أنهم يشعرون أنه كان يجب عليهم تقديم المزيد في الثلث الأخير قبل الدراما الأخيرة. مبيومو، الذي سجل الآن تسعة أهداف وصنع هدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لا يزال أحد النجوم القلائل في موسم انتقالي.
سيحظى مانشستر يونايتد بأسبوع خالٍ من المباريات التنافسية، حيث تقام مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع. وقد خرج الشياطين الحمر من الدور السابق بعد خسارتهم أمام برايتون، لذا ستكون مباراتهم التالية في 23 فبراير عندما يسافرون إلى ميرسيسايد لمواجهة إيفرتون، تليها بعد أسبوع مباراة على أرضهم ضد كريستال بالاس.
ومع ذلك، لا يزال تراوري ووست هام في المنافسة وسيواجهان فريق بيرتون الذي يعاني حاليًا في منطقة الهبوط في دوري الدرجة الأولى.