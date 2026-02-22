Goal.com
Chris Burton

فيديو: نجم أرسنال السابق جاك ويلشير يقتاد بعيدًا عن مشجعي لوتون من قبل زملائه في مشهد مثير للغضب

اضطر لاعبو فريق لوتون إلى سحب نجم أرسنال السابق جاك ويلشير بعيدًا عن مواجهة مع مشجعي لوتون الغاضبين بعد تعادل مخيب للآمال 1-1 مع بيرتون ألبين في كينيلوورث رود. فقد فريق هاترز نقطتين في الدقائق الأخيرة من المباراة، مما دفع بعض المشجعين إلى التعبير عن غضبهم تجاه ويلشير وهو يتجه إلى النفق.

  • لماذا كان ويلشير متوتراً بعد آخر مباراة مع لوتون؟

    وضع ناكي ويلز لوتون في المقدمة بعد 13 دقيقة، في الوقت الذي سعى فيه فريق ويلشير إلى تحقيق فوز يرفع المعنويات على أرضه ويقربه من مراكز التصفيات في دوري الدرجة الأولى. لكنهم تلقوا هدف التعادل الدرامي في الدقيقة 92 من فابيو تافاريس.

    كان ويلشير محبطًا بشكل مفهوم وهو يسير بخطى ثقيلة عبر الملعب بعد المباراة متجهًا إلى غرفة الملابس. قبل أن يصل إلى هناك، تعرض لإهانات من مدرجات الملعب. رد اللاعب الدولي الإنجليزي السابق على ذلك، حيث تقدم نحو الجماهير ونظر إليهم بحدة. تم إبعاده عن ذلك المواجهة قبل أن تتفاقم الأمور.

  • شاهد ويلشير الغاضب وهو يُسحب بعيدًا عن المواجهة مع المشجعين

  • ويلشير يرد على صيحات الاستهجان من مشجعي هاترز

    تحدث ويلشير عن الصيحات والاستهزاءات التي وجهت إليه أثناء حديثه للصحافة بعد المباراة، دون الخوض في رد فعله الغاضب. وقال: "أولاً، أنا أتفهم إحباطهم، حقاً، لقد قلت ذلك مراراً، لكننا نحتاجهم الآن.

    "ليس لأن اللاعبين لا يبذلون جهدهم، فهم يبذلون قصارى جهدهم كل يوم. نحن نعمل بجد للغاية لنحاول الفوز بالمباريات، ونحاول إسعاد المشجعين.

    أعتقد أنكم تلاحظون أن اللاعبين يفتقرون إلى الإيمان، يفتقرون إلى الثقة. من الصعب أن تتعرض للصياح في الدقيقة الأولى، لكن في الوقت الحالي، على الجميع أن يتحدوا، على الجميع أن يتكاتفوا.

    "ليس لدينا الحق في أن نظهر ونفوز بالمباريات ونتوقع أننا نستطيع فعل ذلك، لأننا لا نستطيع، ويمكنكم أن تروا بوضوح أن هذا ليس هو الحال في الوقت الحالي.

    "لم أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد، لكننا كنا عازمين، أردنا أن نلعب بطريقة معينة، ثم حصلنا على بعض الإيقاع. سجلنا هدفًا ثم حاولنا الحفاظ على التقدم، وهذا يوضح لي أن اللاعبين يفتقرون إلى الثقة، يفتقرون إلى الإيمان".

    قال غاري بوير، مدرب بيرتون، معتقدًا أن فريقه كان بإمكانه الحصول على أكثر من نقطة واحدة من زيارته إلى لوتون: "أعتقد أن هذا أقل ما نستحقه. عندما تأتي إلى هنا، لمواجهة فريق كان في الدوري الممتاز قبل عامين، تنظر إلى جودة التشكيلة، فقد تمكنوا من جلب لاعب مثل ناكي ويلز، مما يدل على قوتهم وعمقهم.

    "ثم منحناهم فرصة كانت سيئة جدًا من جانبنا، لكننا طلبنا منهم مواصلة القتال ولدينا مجموعة من المقاتلين. في رأيي، حصلنا على أفضل الفرص في المباراة، لكننا خرجنا في الشوط الثاني، وأجرينا تغييرات هجومية، وذهبنا من أجل الفوز واعتمدنا تشكيلة 4-4-2.

    "وضعنا فابيو في الجناح أيضًا. لم يحظَ بفرص كثيرة مؤخرًا، لكن موقفه ومهنيته لم يكونا موضع شك أبدًا، وأنا سعيد من أجله لأنه استغل تلك العرضية".

  • ويلشير يحذو حذو روني ولامبارد في مجال الإدارة

    ويشير إلى أن لوتون يحتل المركز العاشر في جدول الدوري الأول، بفارق ست نقاط عن مراكز التصفيات. وهو يشغل منصبه الإداري الدائم الأول، بعد أن تولى زمام الأمور في كينيلورث رود في أكتوبر 2025، بعد أن قضى فترة قصيرة كمدرب مؤقت لنورويتش الموسم الماضي.

    خريج أكاديمية أرسنال يبلغ من العمر 34 عامًا فقط، بعد أن اضطر إلى اعتزال اللعب في 2002، وهو حريص على إثبات نفسه في مجال التدريب بعد أن شاهد زملاءه السابقين في منتخب إنجلترا واين روني وستيفن جيرارد وفرانك لامبارد يمرون بتجارب متفاوتة في مجال التدريب.

