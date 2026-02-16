ترجمه
فيديو: ميكيل أرتيتا يواجه موقفًا محرجًا مع مشجع أرسنال يطلب توقيعه أثناء مغادرته ملعب الإمارات مع عائلته
أرسنال يتغلب بسهولة على ويجان في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي
تغلب أرسنال بسهولة على منافسه من دوري الدرجة الأولى في آخر مباراة له في الكأس، بفوزه 4-0 ليتأهل بأمان إلى الدور الخامس. سجل نوني مادويكي وغابرييل مارتينيلي وغابرييل جيسوس أهدافهم في أول 27 دقيقة من المباراة، بينما سجل جاك هانت هدفًا في مرماه.
تمكن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز من التخفيف من ضغطه قبل ساعة من نهاية المباراة، حيث شاهد أرتيتا فريقه يواصل مسيرته نحو تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بأربعة ألقاب.
شاهد أرتاتا وهو يتورط في محادثة محرجة
أرتاتا تجاهل طلب توقيع من مشجع أرسنال
بينما كان يستمتع بأمسية خالية نسبيًا من التوتر على خط التماس، شعر أرتاتا ببعض الارتباك عند خروجه من استاد الإمارات. وصل إلى سيارته وخرج إلى الشوارع المحيطة بالمكان الشهير، لكنه سرعان ما علق في زحام المرور.
أدى ذلك إلى تعرضه لمضايقات من قبل المشجعين الذين كانوا لا يزالون يتجولون في المكان. اقترب أحدهم من سيارة أرتاتا وطلب منه توقيع قميصه. ادعى أن التوقيع كان من أجل ابنه.
لكن طلبه وقع على آذان صماء، حيث اختار مدرب أرسنال عدم فتح نافذة سيارته وأخذ قلم. رفض المشجع الاستسلام، بينما كان أرتاتا يتحرك ببطء في طابور السيارات، لكنه انتهى به الأمر خالي الوفاض بعد أن انتهى الحوار من جانب واحد.
- Getty Images Sport
مباريات أرسنال 2025-26: التالي في سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز
وقد أخبر أرتاتا الصحفيين أنه شاهد فريق آرسنال يتغلب على ويجان بسهولة وبأقل جهد ممكن: "كان ذلك رائعاً. كان من الواضح على الفور أن الأمور تسير على ما يرام. كان اللاعبون نشيطين للغاية وحادين للغاية. ونعم، لقد ألحقنا بهم الكثير من الضرر.
"نحن سعداء جدًا بتأهلنا إلى الدور التالي. هذا ما كنا نريد تحقيقه وأعتقد أننا حققناه بالطريقة التي أردناها، مع إجراء الكثير من التغييرات. لكن الفريق أظهر رغبة حقيقية في المقام الأول، وهو الأمر الأهم عندما تلعب ضد هذا النوع من الفرق في المسابقة.
"ثم التماسك، الذي لا يكون موجودًا عادةً من البداية بسبب كمية التغييرات التي أجريتها. لكن الفريق، على ما أعتقد، لعب بكثافة كبيرة، ونوايا كبيرة للعب إلى الأمام، وتهديد الخصم باستمرار، وسجلنا بعض الأهداف الرائعة في الشوط الأول. هذا ما صنع الفارق".
سيعود أرسنال - الذي وصل إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، ونهائي كأس كاراباو، ودور الـ16 من دوري أبطال أوروبا - إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء عندما يزور ولفرهامبتون المتذيل. سيدخل الفريق تلك المباراة متصدراً جدول الترتيب بفارق أربع نقاط.