فيديو: مهاجم هال سيتي أولي ماكبرني يتقيأ على أرض الملعب بسبب تناوله جيل الكافيين

على الرغم من الإصابة التي تعرض لها مهاجمهم النجم، تمكن هال سيتي من تجاوز المباراة الصعبة خارج أرضه وحقق فوزًا مهمًا بنتيجة 1-0. سجل مات كروكس الهدف الحاسم في الشوط الثاني، ليضمن أن محنة ماكبرني غير السارة لم تذهب سدى. أظهر هال سيتي موهبة في تحقيق الانتصارات الصعبة هذا الموسم، وهي سمة غالبًا ما تكون ضرورية لتجاوز جدول المباريات المرهق المكون من 46 مباراة في الدرجة الثانية الإنجليزية. هذا النتيجة تبقي فريق النمور في صدارة السباق للعودة إلى الدوري الممتاز، حيث يسعى الفريق لإنهاء عقد من الغياب عن الدوري الممتاز وتأمين مكان في المباريات الفاصلة.

وفي حديثه إلى راديو بي بي سي هامبرسايد، كان المدير الفني سيرجي جاكيروفيتش صريحًا بشأن عيوب فريقه طوال المباراة، حيث قال: "لم نلعب جيدًا، كان أداؤنا متوسطًا. أهدرنا الكثير من الفرص، يمكنك أن تلعب ولكنك لا تملك السيطرة – (ارتكبنا) أخطاء غير قسرية، وأهدرنا الكرة. في الشوط الأول اتفقنا على أننا يمكننا اللعب بثقة أكبر – أن نكون أكثر عموديّة وزدنا من طاقتنا بالتبديلات – (لم نكن) 100٪ في الشوط الأول. كنت غاضباً – لم يكن هذا هو شكلنا، أدائنا. لم أعد أهتم بالانطباعات، لكنني أريد أن نلعب بشكل أفضل بكثير. شعرت أننا حظينا بفرصة واحدة لأننا كنا في الغالب في نصف ملعبنا. حصلنا على ثلاث نقاط وهذا هو الأهم".