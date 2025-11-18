فيديو |"مشهد حزين" .. الجمهور يُطالب نيمار بالاعتزال بعد فشل "استعراضه المهاري" أمام بالميراس

قال فابيو سانتوس عن نيمار - الذي سيصبح لاعبًا حرًا في نهاية العام - أنه لا يزال قادرًا على إخراج أفضل ما لدى من حوله: "لقد جعل زملاءه يلعبون بشكل أفضل. في المواقف التي اعتدنا أن نراه فيها يحاول المراوغة أو التسديد، قام بتمريرة أبسط، مما جعل زملائه يلعبون بشكل أفضل. هذا هو القيادة الفنية التي كنا نطالب بها. مع هدوء نيمار، واتخاذه موقف القائد، من الطبيعي أن يلعب بشكل جيد ويجعل الآخرين يلعبون بشكل جيد.

"لقد ناقشنا هذا الأمر كثيرًا. لكي يقدم أداءً أفضل، يحتاج إلى حركة جيدة من زملائه في الفريق، ولكنه يحتاج أيضًا إلى أن يلعبوا. اليوم هو لاعب يحتاج إلى الجماعة أكثر بكثير؛ إنه مختلف، يرى المباراة بشكل مختلف، ولكنه يحتاج إلى زملائه في الفريق. ما برز بشكل إيجابي في هذه المباراة هو أنه لم يتجادل مع الحكم أو زملائه في الفريق".

رفع الفوز على بالميراس سانتوس إلى المركز السادس عشر في الجدول وخرج من منطقة الهبوط. سيعود نيمار وزملاؤه إلى الملاعب يوم الأربعاء عندما يستضيفون ميراسول.