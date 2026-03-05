فيديو: مشجعو أرسنال يحتفلون بجنون ويرقصون في مدرجات برايتون بعد سماعهم أن مانشستر سيتي تعادل مع نوتنغهام فورست

تحولت الأجواء في ملعب أميكس من التوتر الشديد إلى الهذيان المطلق في غضون ثوانٍ. في حين أن هدف بوكايو ساكا المبكر جعل أرسنال يسيطر على الملعب، تحول انتباه المشجعين مؤقتًا إلى هواتفهم الذكية مع وصول آخر المستجدات من ملعب إتيهاد.

مع صافرة النهاية التي أعلنت تعادل مانشستر سيتي المفاجئ 2-2 مع نوتنغهام فورست، انفجر مشجعو شمال لندن. التقطت لقطات فيديو انتشرت على نطاق واسع آلاف المشجعين وهم يرقصون ويعانقون بعضهم البعض ويلوحون بأوشحتهم في انفجار متزامن من الفرح كاد أن يغطي على صوت مكبرات الصوت في الملعب. لم يكن التوقيت أكثر دراماتيكية من ذلك، حيث تزامنت أخبار خسارة سيتي للنقاط مع انتهاء مباراة أرسنال التي حقق فيها فوزًا صعبًا.