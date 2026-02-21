Getty Images Sport
فيديو: مرشح لجائزة بوسكاس؟ حارس مرمى نيوكاسل تحت 21 عامًا يسجل هدفًا مذهلاً من نصف ملعبه
فيديو: حارس مرمى نيوكاسل يسجل هدفاً رائعاً من مسافة بعيدة
حقق نيوكاسل فوزًا روتينيًا على فولهام بنتيجة 3-0 في ويتلي بارك ليلة الجمعة، حيث سجل شون نيف ومايكل ميل الهدفين الأول والثالث على التوالي. ومع ذلك، كان الهدف الثاني في المباراة هو الذي لفت انتباه جمهور كرة القدم بشكل غير مفاجئ، حيث صنع الحارس هاريس اسمًا لنفسه بتسجيله هدفًا من داخل نصف ملعبه.
ولجعل الأمور أفضل بالنسبة للاعب البالغ من العمر 19 عامًا، الذي كان على مقاعد البدلاء في فوز نيوكاسل 6-1 على قاراباغ في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، تمكن من منع فولهام من التسجيل ليحافظ على نظافة شباكه.
مدرب نيوكاسل: "إنه يخبر الجميع أنه كان يعني ما قاله"
لا شك أن هاريس كان سعيدًا للغاية بهدفه، لدرجة أن زملائه في الفريق ربما سئموا من سماع الحديث عنه.
قال روبي ستوكديل، المدرب المؤقت لفريق ماغبايز تحت 21 عامًا، بعد المباراة: "من الجيد توزيع الأهداف على أعضاء الفريق". "بمجرد أن سدد الكرة، أدركت أنها ستكون قريبة. لقد لعبت في مباراة سجل فيها حارس مرمى ترانمير هدفًا في دوري الدرجة الأولى، وهذا أمر نادر جدًا. لم أرَ ذلك منذ ذلك الحين. من الواضح أنه يخبر الجميع أنه كان يقصد ذلك وأنه سعيد للغاية. إنها مجرد واحدة من تلك الأشياء. يمكنه تسديد كرة رائعة، وكان الريح في ظهره واستقبلها بشكل مثالي. هذه الأشياء تحدث".
كان رد فعل هاريس نفسه مقتضبًا ولطيفًا، حيث نشر مقطع فيديو على إنستغرام مع تعليق: "هدف وشباك نظيفة".
هاريس لم يخوض بعد أول مباراة رسمية مع نيوكاسل
انضم هاريس إلى أكاديمية نيوكاسل في عام 2017 وشارك لأول مرة مع فريق تحت 21 عامًا في مباراة كأس EFL ضد وريكسهام وهو في سن 16 عامًا فقط. حتى الآن، لم يغادر سانت جيمس بارك سوى مرة واحدة على سبيل الإعارة، حيث خاض أول تجربة له في كرة القدم للكبار خلال فترة إعارته المؤقتة إلى فريق كوليرين في الدوري الممتاز لكرة القدم في أيرلندا الشمالية في النصف الأول من موسم 2025-26. حافظ على شباكه نظيفة في 7 مباريات من أصل 21 مباراة خاضها مع النادي في الدوري.
لعب هاريس سابقًا مع الفريق الأول لنيوكاسل، حيث شارك كبديل خلال مباراة ودية في مايو 2024 ضد فريق A-League All Stars في ملبورن، كما فاز بجائزة Wor Jackie، التي تُمنح لأفضل لاعب شاب في نيوكاسل خلال العام.
تم اختيار هاريس ليكون على مقاعد البدلاء في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في نهاية يناير، ولكن مع وجود نيك بوب وآرون رامسديل أمامه في الترتيب، فمن غير المرجح أن يشارك في أول مباراة رسمية له مع فريق إدي هاو في أي وقت قريب.
الشاب ينضم إلى مجموعة من حراس المرمى الهدافين في السنوات الأخيرة
أصبح حارس المرمى الهداف ظاهرة في السنوات الأخيرة. اشتهر أناتولي تروبين الشهر الماضي عندما سجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة ضد ريال مدريد، مما ساعد بنفيكا على الوصول إلى مرحلة التصفيات في دوري أبطال أوروبا.
كما سجل إيفان بروفيدل لاعب لاتسيو هدفًا في دوري أبطال أوروبا في سبتمبر 2023، حيث أدرك التعادل بضربة رأس دراماتيكية مماثلة في مرحلة المجموعات. في الدوري الإنجليزي الممتاز، كان نجم ليفربول أليسون بيكر آخر حارس مرمى يسجل هدفًا، حيث حافظ على آمال الريدز في احتلال المركز الرابع بهدف الفوز ضد وست بروميتش ألبيون في عام 2021. بيتر شمايكل، براد فريدل، بول روبنسون، تيم هوارد وأسمير بيغوفيتش هم الحراس الآخرون الذين سجلوا أهدافًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
