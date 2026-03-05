فيديو: مايكل كاريك الغاضب لم يتحدث إلى أي لاعب من لاعبي مانشستر يونايتد بعد انتهاء المباراة التي خسرها الفريق أمام نيوكاسل، حيث صفق للجماهير قبل أن يندفع إلى النفق

انتهت فترة شهر العسل بالنسبة لكارريك في الشمال الشرقي، حيث خسر مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1. على الرغم من أن نيوكاسل يونايتد لعب بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني بعد طرد جاكوب رامزي، إلا أن الشياطين الحمر لم يتمكنوا من تحقيق أي تقدم، وتلقوا في النهاية هدفًا مؤلمًا في الدقائق الأخيرة من المباراة سجله ويل أوسولا.

عندما أطلق الحكم صافرة النهاية، كان كاريك، المعروف بهدوئه، غاضبًا بشكل واضح من عدم قدرة فريقه على استغلال الفرص. اتخذ قرارًا متعمدًا بتجاهل لاعبيه المحبطين تمامًا، ولم يقدم لهم أي كلمات مواساة أو تقييمًا تكتيكيًا.

بدلاً من ذلك، وقف مدرب يونايتد بمفرده، ووجه انتباهه نحو مدرجات الضيوف ليصفق للمشجعين الذين سافروا لمؤازرة فريقهم. ظل وجهه يعكس الإحباط وهو يدير ظهره للفريق ويتجه بخطى ثقيلة نحو غرفة الملابس، تاركًا نجومه يتأملون في الفرصة الضائعة.