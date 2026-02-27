فيديو: مارتن أونيل ينضم إلى روي كين في نادي المواقف المحرجة! مدرب سلتيك يضطر للاعتذار بعد زلة محرجة في مؤتمر صحفي

كان هذا الموقف مشابهاً لزلة لسان روي كين الأخيرة، عندما رن هاتفه أثناء حلقة من برنامج The Overlap، مما جعل واين روني وغاري نيفيل وجيمي كاراغر يضحكون بشدة بعد أن قاطعت المكالمة أشلي كول.

"يا له من انضباط سيئ!" صرخ نيفيل، قبل أن يحاول كاراغر بشدة معرفة من يتصل بكيان الذي لا يقبل المساومة.

كان لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق غاضبًا من هذا الخطأ، وأعرب عن ذلك بعد ذلك. "هاتفي مغلق دائمًا"، قال كين اعتذارًا. "أنا غاضب من ذلك. هاتفي دائمًا في الوضع الصامت".

ثم أضاف روني: "وكان [كول] يقول للتو إن اللاعبين الأكبر سنًا مهمون جدًا للتعلم منهم!"

ثم ذكّر نيفيل كين بحادثة مماثلة وقعت خلال فترة عمل الأيرلندي كمدرب لإيبسويتش. أراد المدافع السابق معرفة من كان الجاني، وكشف كين أنه لم يعرف إلا بعد وقت طويل من قام بالاتصال بصحفي في المؤتمر الصحفي.

وأوضح: "لقد قمت بتغطية مباراة لإيبسويتش العام الماضي لصالح قناة سكاي. جاء الرجل الذي كان هاتفه يرن واعتذر. جاء أحد الصحفيين ليبحث عني فسألته. قلت له: "لماذا لم تغلق هاتفك؟ كل تلك السنوات الماضية؟" قال: "كنت متوتراً. لم أكن أعرف ماذا أفعل". لكنه اعتذر عن ذلك وأنا أعتذر عن ذلك".