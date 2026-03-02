فيديو: ليونيل ميسي يسجل هدفين - بما في ذلك ركلة حرة بعيدة المدى من طابعه المميز - ليقود إنتر ميامي إلى فوز مذهل في الدوري الأمريكي لكرة القدم على أورلاندو سيتي

أظهر إنتر ميامي علامات أولية على الصدأ بعد عودته من مباراة في بورتوريكو ضد إنديبيندينتي ديل فالي - وهي مباراة ودية شهدت تعرض ميسي، الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية، للضرب على الأرض في إحدى المراحل من قبل أحد المشجعين الذين اقتحموا الملعب.

كان الفريق متأخراً 2-0 في غضون 24 دقيقة فقط، بعد أن سجل ماركو باساليتش ومارتن أوجيدا هدفين لصالح الفريق المضيف. دخل ماتيو سيلفيتي في الشوط الثاني وأحدث تأثيراً فورياً، حيث أعاد الأرجنتيني فريق ماسكيرانو إلى المنافسة في غضون أربع دقائق من بداية الشوط الثاني. سجل ميسي أول أهدافه في المباراة قبل نهاية الساعة الأولى، قبل أن يحسم الفوز المثير في الدقيقة 90، بعد أن سجل تيلاسكو سيغوفيا الهدف الثالث لإنتر ميامي وأعطاه التقدم.