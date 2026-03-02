Goal.com
فيديو: ليونيل ميسي يسجل هدفين - بما في ذلك ركلة حرة بعيدة المدى من طابعه المميز - ليقود إنتر ميامي إلى فوز مذهل في الدوري الأمريكي لكرة القدم على أورلاندو سيتي

سجل ليونيل ميسي هدفين رائعين لصالح إنتر ميامي، حيث حقق فريق هيرونز أول فوز له في عام 2026 وبدأ في الدفاع عن لقب كأس MLS. ساعد الأرجنتيني الأسطوري في تحقيق فوز 4-2 في الديربي على جاره في فلوريدا أورلاندو سيتي، حيث عاد فريق خافيير ماسكيرانو من تأخره بهدفين ليحصد ثلاث نقاط ثمينة في ملعب إنتر آند كو.

  • إنتر ميامي يحقق أول فوز له في دوري MLS لعام 2026

    أظهر إنتر ميامي علامات أولية على الصدأ بعد عودته من مباراة في بورتوريكو ضد إنديبيندينتي ديل فالي - وهي مباراة ودية شهدت تعرض ميسي، الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية، للضرب على الأرض في إحدى المراحل من قبل أحد المشجعين الذين اقتحموا الملعب.

    كان الفريق متأخراً 2-0 في غضون 24 دقيقة فقط، بعد أن سجل ماركو باساليتش ومارتن أوجيدا هدفين لصالح الفريق المضيف. دخل ماتيو سيلفيتي في الشوط الثاني وأحدث تأثيراً فورياً، حيث أعاد الأرجنتيني فريق ماسكيرانو إلى المنافسة في غضون أربع دقائق من بداية الشوط الثاني. سجل ميسي أول أهدافه في المباراة قبل نهاية الساعة الأولى، قبل أن يحسم الفوز المثير في الدقيقة 90، بعد أن سجل تيلاسكو سيغوفيا الهدف الثالث لإنتر ميامي وأعطاه التقدم.

  • شاهد ميسي يسجل هدفين رائعين لصالح إنتر ميامي

  • كيف ساهم ميسي الساحر في تحقيق الفوز على أورلاندو سيتي

    سيطر ميسي على مجريات المباراة عندما كان إنتر ميامي في أمس الحاجة إليه. افتتح رصيده التهديفي في دوري MLS لعام 2026 عندما استحوذ على الكرة على حافة منطقة الجزاء. على الرغم من وجود عدد كبير من اللاعبين أمامه، تمكن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا من إيجاد مساحة صغيرة بقدمه اليسرى الشهيرة وسدد كرة قوية من مسافة 18 ياردة سكنت الزاوية العليا للمرمى.

    كان هدفه الثاني مثيرًا للإعجاب بنفس القدر، حيث سدد الكرة في المرمى من ركلة حرة على بعد 30 ياردة. اختار ميسي أن يلتف حول الحائط بدلاً من تجاوزه، وسدد كرة منخفضة ارتطمت بيدي ماكسيم كريبو واستقرت في الزاوية السفلية. كان أورلاندو قد خسر لاعباً في تلك المرحلة بعد طرد كولين جوسكي، حيث حصل لاعب منتخب الولايات المتحدة تحت 19 عاماً على بطاقة صفراء ثانية وبطاقة حمراء في الدقيقة 88 بعد ارتكابه خطأ على ميسي.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    ميسي الذي صنع التاريخ يهدف إلى الفوز بجائزة أفضل لاعب للمرة الثالثة على التوالي

    احتفل قائد إنتر ميامي الشهير بهدفه المتأخر أمام مشجعي أورلاندو الأكثر حماسة - الذين يشغلون قسماً يُعرف باسم "الجدار" - بعد أن شاهدهم يرددون هتافات معادية لميسي طوال معظم الأمسية.

    كان ميسي يخوض مباراته الأولى في أورلاندو، بعد أن غاب عن المباراة التي خسرها فريقه 4-1 في نفس الملعب الموسم الماضي. وقد بدأ بالفعل في التقدم في عام 2026، حيث يسعى للفوز بجائزة أفضل لاعبللمرة الثالثة علىالتوالي، ويأمل في الحفاظ على لياقته البدنية ومستواه الفني ليضمن مكانه في تشكيلة الأرجنتين في كأس العالم هذا الصيف، حيث تسعى الألبيسيليستي للدفاع عن لقبها العالمي على الأراضي الأمريكية الشمالية.

