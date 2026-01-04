فيديو | دفع زميله للتصدي للكرة .. لقطة كوميدية من جوان جارسيا تحرم إسبانيول من هدف محقق أمام برشلونة!

شهدت مباراة برشلونة ضد إسبانيول لقطة كوميدية، كان بطلها الحارس جوان جارسيا، مع زميله بالفريق جيرارد مارتين، منعت الخصم من تسجيل هدف محقق.
برشلونة يفوز على إسبانيول بالديربي
افتتح فريق برشلونة مشواره في عام 2026 بانتصار ثمين، بعدما تجاوز مضيفه إسبانيول بهدفين دون رد، في ديربي كتالونيا الذي أُقيم مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني.
بدأ برشلونة المباراة بضغط مبكر، وكاد أن يفتتح التسجيل منذ الدقيقة الثالثة، عندما أرسل لامين يامال كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى فيران توريس، إلا أن الأخير فشل في استثمارها، ليتصدى لها حارس إسبانيول بسهولة.
ورد أصحاب الأرض بخطورة واضحة في الدقيقة 20، بعدما انفرد روبرتو فيرنانديز بمرمى برشلونة، لكنه أهدر الفرصة عقب تصدٍ مميز من الحارس جوان جارسيا، الذي واصل تألقه طوال اللقاء.
وقبل نهاية الشوط الأول، أنقذ جوان جارسيا مرمى برشلونة من هدف محقق، بعدما تصدى ببراعة لضربة رأس قوية في الدقيقة 39، ليؤكد قيمته كأحد أبرز نجوم المباراة.
وفي الشوط الثاني، واصل برشلونة محاولاته الهجومية، حيث كاد جول كوندي أن يهز الشباك في الدقيقة 54، بعد رأسية قوية من عرضية فيرمين لوبيز، لكن حارس إسبانيول ماركو ديميتروفيك تدخل في الوقت المناسب.
كما تصدى ديميتروفيك لتسديدة قوية من إيريك جارسيا في الدقيقة 71، محافظًا على آمال فريقه حتى الدقائق الأخيرة.
وجاء الحسم في الدقيقة 86، عندما نجح البديل داني أولمو في فك شفرة الدفاع، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا للمرمى.
وقبل صافرة النهاية، عزز برشلونة تفوقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 90، بعد تمريرة مميزة من فيرمين لوبيز إلى روبرت ليفاندوفسكي، الذي أطلق تسديدة قوية استقرت في الشباك.
وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 49 نقطة، ليواصل تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، مؤكدًا جاهزيته لمواصلة المنافسة بقوة في النصف الثاني من الموسم.
ماذا حدث من جوان جارسيا؟
في إحدى هجمات إسبانيول، انفرد روبرتو فيرنانديز مهاجم إسبانيول بالحارس جوان جارسيا، بعد تمريرة في عمق دفاع برشلونة، وسط محاولات من جيرارد مارتين لقطع الكرة.
وسدد فيرنانديز الكرة داخل منطقة الجزاء، ولكن تألق جوان جارسيا ونجح في التصدي لها ببراعة، ولكن الكرة ارتدت منه، وكاد بيري ميلا جناح إسبانيول أن يضعها في المرمى.
ووجد جوان مارتينيز زميله جيرارد مارتين أمامه، ليقوم بدفعه بقوة أمام ميلا، في لقطة كوميدية، ليسقط جيرارد على الأرض أمام لاعب إسبانيول الذي سدد الكرة في جسده، ثم خرجت من منطقة الجزاء.
اللقطة كانت كوميدية للغاية، حيث ظهر جوان جارسيا يُضحي بزميله جيرارد مارتين أمام ميلا نجم إسبانيول، لمنعه من تسديد الكرة في المرمى.
برشلونة يحافظ على صدارة الدوري الإسباني
أسفرت نتيجة المواجهة عن تعزيز برشلونة لموقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة، ليواصل ابتعاده في القمة، متقدمًا بفارق سبع نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، والذي تنتظره مواجهة مهمة أمام ريال بيتيس، مساء الأحد، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء قد يلعب دورًا مؤثرًا في سباق الصدارة خلال المرحلة المقبلة.
وفي المقابل، توقف رصيد إسبانيول عند 33 نقطة، ليبقى في المركز الخامس على سلم الترتيب، مبتعدًا بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد، الذي يحتل المركز الرابع، ويواصل بدوره المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.
ويأتي فياريال في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، برصيد 38 نقطة، ليؤكد اشتعال المنافسة في المربع الذهبي للدوري الإسباني، مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.
برشلونة إلى السعودية
ومن المقرر أن تشد بعثة برشلونة الرحال إلى المملكة العربية السعودية، يوم الإثنين المقبل، للمشاركة في منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل مشاركة كبار أندية إسبانيا، وإقامتها على الأراضي السعودية ضمن الشراكة الرياضية المستمرة بين الجانبين.
ويستهل الفريق الكتالوني مشواره في البطولة بمواجهة مرتقبة أمام أتلتيك بيلباو، مساء الأربعاء القادم، في الدور نصف النهائي، في لقاء لا يخلو من الندية والصعوبة، نظرًا لما يتمتع به الفريق الباسكي من تنظيم قوي وأداء بدني عالٍ في مثل هذه المواجهات الإقصائية.
ويسعى برشلونة إلى عبور هذا الاختبار بنجاح، من أجل بلوغ المباراة النهائية، حيث سيصطدم الفائز من لقاءه أمام بيلباو، بالفائز من مواجهة ديربي العاصمة الإسبانية، التي تجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في نهائي ناري مقرر إقامته يوم 11 يناير، على ملعب الإنماء، وسط حضور جماهيري كبير متوقع.
وبعد إسدال الستار على منافسات كأس السوبر الإسباني، سيعيد برشلونة تركيزه سريعًا إلى سباق الدوري الإسباني، حيث تنتظره مواجهة قوية خارج الديار أمام ريال سوسييداد، يوم 18 يناير الجاري، في لقاء يُعد من المحطات المهمة في مشوار الليجا، نظرًا لقوة المنافس وسجله المميز على ملعبه.
ولن تتوقف التحديات عند هذا الحد، إذ يتجه برشلونة بعدها إلى خوض اختبار قاري جديد، عندما يحل ضيفًا على سلافيا براج، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في مباراة يسعى من خلالها الفريق الكتالوني إلى تحقيق الانتصار، ضمن خطة واضحة تهدف إلى الفوز في آخر مباراتين بالمجموعات، من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب الأوروبي، وضمان التأهل المباشر إلى الدور التالي، دون الدخول في حسابات معقدة أو انتظار نتائج الآخرين.