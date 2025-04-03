فيديو | تصرف "مضحك" من كريستيانو رونالدو مع قطة .. والهلال يستفزه قبل ديربي النصر!

الأنظار مسلطة على كريستيانو رونالدو دائمًا..

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، ديربي الرياض الكبير بين الهلال والنصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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الهلال يستضيف النصر على ملعب "المملكة أرينا"، مساء غدٍ الجمعة، في الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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ويحتاج الزعيم الهلالي "الوصيف" للفوز، من أجل ملاحقة نادي الاتحاد "المتصدر"؛ بينما لا بديل أمام العالمي إلا الانتصار، إذا أراد الحفاظ على الآمال الضعيفة في التتويج باللقب المحلي.