فيديو: فيكتور أوسيمهن يغضب من زملائه في غلطة سراي رغم الفوز الساحق على يوفنتوس في مباراة الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا
ملاحظة حامضة في ليلة تاريخية
كانت الأجواء في ملعب RAMS Park مليئة بالبهجة، حيث سجل غلطة سراي أول خمسة أهداف له في مباراة بدوري أبطال أوروبا، متغلبًا على فريق يوفنتوس الذي كان يضم 10 لاعبين. لكن الاحتفالات شابتها نوبة غضب غريبة من أوسيمهن. عندما أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، التقطت الكاميرات اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا وهو يتجاهل بقوة زميله الذي حاول معانقته، قبل أن يبدأ في الإيماءات العنيفة والصراخ على زملائه.
تشير التقارير من الملعب إلى أن "نوبة الغضب" التي أصابت أوسيمهن كانت بسبب إحباطه الشخصي لعدم تمكنه من تسجيل أي هدف في مباراة سجل فيها فريقه خمسة أهداف. بينما كان بقية أعضاء الفريق يستمتعون بتشجيع جماهير اسطنبول، كان لاعب نابولي السابق - الذي قدم تمريرة حاسمة لساشا بوي ليسجل الهدف الخامس في الدقائق الأخيرة - يجوب الملعب، ويبدو غير راضٍ عن دوره الداعم في الفوز الساحق.
غالطة سراي يكتسح في اسطنبول
قبل الدراما التي أعقبت المباراة، كانت المباراة نفسها مواجهة مثيرة. افتتح غابرييل سارا التسجيل في وقت مبكر بضربة قوية، لكن يوفنتوس رد على الفور من خلال تيون كوبمينرز، الذي سجل هدفين ليمنح الإيطاليين تقدمًا 2-1 في الشوط الأول. تحولت الكفة بشكل حاسم في الشوط الثاني عندما أدرك نوا لانغ، المعار حاليًا من نابولي، التعادل قبل أن يضع دافينسون سانشيز أصحاب الأرض في المقدمة.
انتهت المباراة بالنسبة للزوار عندما طرد البديل خوان كابال بسبب مخالفة ثانية تستحق الإنذار بعد 20 دقيقة فقط من دخوله الملعب. استغل غالطة سراي التفوق العددي بلا رحمة، حيث سجل لانغ هدفه الثاني وأضاف البديل بوي هدفاً آخر في الدقائق الأخيرة - بفضل عمل أوسيمهن - ليحسم الفوز 5-2. هذا النتيجة تجعل فريق لوتشيانو سباليتي يواجه خروجًا مبكرًا من البطولة الأوروبية ما لم يتمكن من تحقيق معجزة في تورينو.
ما هو مستقبل أوسيمهن؟
هذا الانفجار هو أحدث نقطة ساخنة في موسم حافل بالأحداث بالنسبة لأوسيمهن، الذي تحدث سابقًا عن "حبّه" لغالطة سراي وجماهيره منذ أن رفض الانتقال إلى يوفنتوس لصالح اسطنبول. في حين أن روحه التنافسية لا يمكن إنكارها، سيحرص المدير الفني أوكان بوروك على ضمان ألا تطغى رغبة مهاجمه النجم الفردية على الإنجاز الجماعي للفريق.
يتوجه غلطة سراي الآن إلى ملعب أليانز يوم الأربعاء المقبل بفارق ثلاثة أهداف، سعياً لحجز مكانه في دور الـ16. سيكون أوسيمهن حريصاً على تعويض خسارته في مباراة الذهاب، ونظراً لانهيار دفاع يوفنتوس، فقد يحصل على الهدف الذي شعر بوضوح أنه يستحقه ليلة الثلاثاء.
