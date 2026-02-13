ترجمه
فيديو: فريق يونايتد ستراند اختار الفريق الخطأ! فريق السيدات في مانشستر يونايتد يسخر من مشجع شهير بعد تحقيقه الفوز السادس على التوالي
فريق مانشستر يونايتد للرجال شهد انتهاء سلسلة انتصاراته عند أربع مباريات
لقد اقتربوا بشكل مؤلم من تحقيق هذا الهدف تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك. بدأ لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق مسيرته بفوزه على مانشستر سيتي وأرسنال وفولهام وتوتنهام.
مع استعداد إيليت لقص شعره الطويل، بعد أن قضى ما يقرب من 500 يوم دون زيارة الحلاق، أوقف وست هام سلسلة انتصارات الشياطين الحمر في ملعب لندن. أنقذ بنجامين سيسكو نقطة لمانشستر يونايتد في وقت متأخر من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.
شاهد تيرلاند وهو يسخر من فريق يونايتد ستراند أثناء احتفاله بالهدف
ستة انتصارات متتالية: فريق مانشستر يونايتد للسيدات في مسيرة أسطورية
بينما يعود إيليت وكاريك إلى نقطة البداية، فإن فريق السيدات في مانشستر يونايتد يقدم أداءً رائعًا في عام 2026. لم يتعثر الفريق منذ استئناف المنافسات في الدوري الإنجليزي للسيدات ودوري أبطال أوروبا في بداية العام الجديد.
تعادل فريق مارك سكينر مع أرسنال 0-0 في أول مباراة له في عام 2026، لكنه لم يخسر أي مباراة منذ ذلك الحين. بدأت سلسلة النتائج الرائعة بفوز ساحق 5-0 على بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي.
ثم فاز على أرسنال 1-0 في نصف نهائي كأس الرابطة، قبل أن يتغلب بسهولة على أستون فيلا وليفربول وليستر في الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL) - مسجلاً تسعة أهداف في تلك المباريات، بينما استقبل شباكه هدفين فقط. ثم حقق مانشستر يونايتد فوزاً ملحوظاً 3-0 على أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.
وضعت إليزابيث تيرلاند الشياطين الحمر على طريق الفوز مرة أخرى في غضون ثلاث دقائق، حيث انضمت المهاجمة النرويجية إلى نجمة الليونيس مايا لو تيسييه في احتفال قص الشعر الذي كان إشارة واضحة إلى الصعوبات التي تعاني منها إيليت.
ماذا بعد؟ المباريات القادمة للريد ديفلز
سيحاول فريق السيدات في مانشستر يونايتد تحقيق فوزه السابع على التوالي عندما يستضيف فريق لندن سيتي ليونيس يوم الأحد. في غضون ذلك، سيكون لدى كاريك متسع من الوقت للعمل على صيغة ناجحة مع فريق الرجال، حيث لن يعودوا إلى الملاعب حتى موعد رحلتهم إلى إيفرتون في 23 فبراير.