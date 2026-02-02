فيديو: "غطس".. كلمة واحدة من لابورتا تشعل الصراع مع ريال مدريد في ركلات جزاء مبابي!

أثار جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة جدلاً واسعاً خلال حضوره احتفالية موندو ديبورتيفو السنوية بمدينة برشلونة اليوم، حين علق بكلمة واحدة ساخرة على أحداث مباراة غريمه التقليدي ريال مدريد الأخيرة ضد رايو فاييكانو.

وبدلاً من الحديث عن ركلة الجزاء التي حسمت اللقاء، اختار لابورتا مصطلحاً يصف محاولات اللاعبين لخداع الحكام بالتمثيل، في إشارة واضحة إلى غياب النزاهة في بعض لقطات المباراة.

هذا التصريح الذي انتشر بسرعة البرق جاء بابتسامة ساخرة أمام الكاميرات، ليزيد من حدة المنافسة المشتعلة على قمة الدوري الإسباني التي لا يفصل فيها بين القطبين سوى نقطة واحدة.