فيديو: عهد أوليفر غلاسنر في كريستال بالاس يتحول إلى كابوس مع سخرية الجماهير من المدرب خلال مباراة الدوري الأوروبي في البوسنة

أعرب المشجعون المستاؤون عن مشاعرهم بوضوح، حيث أصبح غلاسنر هدفًا لسخرية الجماهير بعد أقل من عام من قيادة بالاس إلى أول فوز كبير له بالبطولة. تبعوا فوزهم بكأس الاتحاد الإنجليزي 2025 بفوزهم على ليفربول في كأس الدرع الخيرية.

لكن المدرب النمساوي غلاسنر كشف أنه سيغادر جنوب لندن عند انتهاء عقده في الصيف. وقد يرغب بعض المشجعين في رحيله قبل ذلك، حيث هتفوا "أقيل في الصباح" في مقاعد البدلاء في موستار.

بدا غلاسنر محبطًا خلال معظم مباراة بالاس مع زرينجسكي ووبخ الظهير دانيال مونوز عند دخوله الملعب عند صافرة النهاية. وواصل حديثه إلى TNT Sports عن الأداء المخيب للآمال: "لقد ارتكبنا خطأين سهلين. ترى كل الفرص، لم يكن الأمر دائمًا بسبب الضغط الزائد، لكننا لا نستطيع الدفاع في المواجهات الفردية.

هذا ما قلته قبل المباراة، نحتاج إلى تنظيم دفاعنا. نرى أنهم ليسوا في أفضل حالاتهم. نحن نجري تغييرات باستمرار. نحتاج إلى أن نكون شديدي النقد لأنفسنا اليوم. سيطرنا على المباراة، كما في مباراة بيرنلي (التي خسرناها 3-2)، لكننا أهدرنا الزخم بأخطاء سهلة".