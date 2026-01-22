فيديو | على طريقة ميدو وحسن شحاتة.. مشادة بين أوناي إيمري ونجم أستون فيلا على المباشر تتطور لاعتداء بالأيدي!

بدأ يوري تيليمانس اللقاء ضمن التشكيل الأساسي لأستون فيلا، وقدم أداءً متوازنًا في خط الوسط، قبل أن يتخذ المدرب أوناي إيمري قرارًا باستبداله في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+2)، وإشراك اللاعب الشاب جورج هيمنجز بدلًا منه، في خطوة هدفت على ما يبدو إلى تأمين النتيجة والحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية.

لكن لحظة خروج تيليمانس من أرضية الملعب لم تمر بهدوء، إذ بدا واضحًا انزعاج اللاعب البلجيكي من قرار مدربه، حيث أظهر رد فعل غاضبًا أثناء توجهه نحو دكة البدلاء، ما دفع إيمري للدخول في ما هو أكثر من نقاش حاد معه أمام أنظار الكاميرات والجماهير، إذ قام إيمري بتعنيفه ودفعه نحو دكة البدلاء في لقطة مثيرة!.

وبحسب اللقطات المتداولة، فقد تبادل الطرفان كلمات حادة في مشهد قصير لكنه كان كافيًا لإثارة الجدل. المدرب الإسباني أوناي إيمري ظهر وهو يرد بانفعال على اعتراض اللاعب، في رد فعل غير معتاد منه، خاصة أنه يُعرف بهدوئه وقدرته على احتواء لاعبيه في المواقف الصعبة.

هذا التوتر العلني فتح باب التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين تيليمانس ومدربه، خصوصًا أن اللاعب البلجيكي يُعد من عناصر الخبرة في خط وسط أستون فيلا، ويتمتع بخبرة أوروبية كبيرة، ما جعل كثيرين يرون أن رد فعله نابع من رغبته في الاستمرار حتى نهاية اللقاء، وليس تقليلًا من قرارات الجهاز الفني.

فنيًا، يمكن تفسير قرار إيمري بأنه إجراء تكتيكي بحت، يهدف إلى إضاعة الوقت وإغلاق المساحات في الدقائق الأخيرة، خاصة في ظل ضغط فنربخشه ومحاولاته المكثفة لإدراك التعادل. أما نفسيًا، فقد عكس رد فعل تيليمانس جانبًا من شخصية اللاعب التنافسية، وعدم تقبله الخروج في لحظة حاسمة من اللقاء.

مثل هذه المواقف، رغم حدّتها الظاهرة، ليست نادرة في كرة القدم الحديثة، وغالبًا ما تنتهي داخل غرف الملابس دون تأثير طويل المدى، ما لم تتكرر أو تتطور إلى خلاف مستمر.