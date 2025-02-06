فيديو | لا ييأس رغم وضعه الصعب! .. سعود عبدالحميد يتقمص دور "النجوم المهاريين" في تدريبات روما

اللاعب لا يعيش أفضل أيامه الكروية..

"لا يأس مع الحياة!".. يبدو أنه شعار رفعه سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما؛ بالتزامن مع المرحلة الصعبة التي يمر بها حاليًا، في مسيرته الكروية.

سعود انضم إلى روما في صيف عام 2024، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في صفقة قدرت قيمتها بـ2.5 مليون يورو؛ وبعقد لمدة 4 مواسم حتى 30 يونيو 2028.

وبعد انتقاله إلى فريق العاصمة الإيطالية؛ أصبح الظهير الأيمن السعودي البالغ من العمر 25 سنة، حبيسًا لـ"دكة البدلاء"؛ قبل أن تبتسم له الحياة، بخوض أكثر من مباراة في شهري نوفمبر وديسمبر 2024 تحديدًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن مع بداية العام الحالي.. عاد سعود عبدالحميد لملازمة "الدكة" مجددًا؛ بل أنه لم يشارك ولو لدقيقة واحدة في أي بطولة مع روما، في 2025 - حتى الآن -.