فيديو | "سأذبح نفسي وأركض في الشارع".. شراحيلي يكشف أسرار الجيل الذهبي للنصر ويطالب رونالدو باللقب!

أثار لاعب خط وسط نادي النصر السعودي السابق شايع شراحيلي تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في تسجيل مرئي يتحدث فيه عن الفارق بين الجيل الذي توج بلقب الدوري في عامي 2014 و 2015 والجيل الحالي.

وأوضح شراحيلي أن الفريق في تلك الحقبة كان يتمتع بروح قتالية استثنائية بفضل تواجد قادة مؤثرين مثل حسين عبد الغني ومحمد نور وعبده عطيف ويحيى الشهري.

وأشار إلى أن المنافسة في التدريبات كانت شرسة للغاية ولا مجال للراحة أو التهاون لضمان حجز مكان أساسي في التشكيلة.

وأكد اللاعب أن الثقة كانت في أعلى مستوياتها لدرجة أنهم كانوا يدخلون المباريات وهم واثقون من تحقيق الفوز حتى أمام الفرق التي تتفوق عليهم في جودة المحترفين الأجانب.

وأضاف أن زملاءه كانوا يثقون ثقة عمياء في اللاعب المحترف أدريان مؤكدًا أن أي كرة تصله داخل منطقة الستة أمتار كانت تعتبر هدفًا محققًا.