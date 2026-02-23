فيديو: رونالدينيو لا يزال في قمة مستواه! نجم البرازيل يبهج الجماهير في مباراة أساطير برشلونة وريال مدريد ويدفع مارسيلو إلى العشب بروح مرحة

على لوحة النتائج، كانت المباراة قصة شوطين. استمتع برشلونة بأفضلية في الشوط الأول، بفضل التأثير الإبداعي لرونالدينيو وحركة سافيولا. المهاجم الأرجنتيني، الذي اشتهر بتمثيله لكلا الناديين خلال مسيرته الحافلة، بدا حادًا في الثلث الأخير من الملعب وسجل هدفه بهدوء شديد، وهو ما ميز مسيرته في الدوري الإسباني. في الشوط الأول، تقدم البلوغرانا 1-0 وبدا أنه يسيطر على وتيرة المباراة، مما أسعد جماهير برشلونة المحلية.

شهدت الشوط الثاني عودة قوية من لاعبي ريال مدريد المخضرمين، الذين أدخلوا لاعبين جدد وزادوا من شدة اللعب سعياً وراء التعادل. أثمرت مثابرتهم في النهاية عندما سجل ديفيد بارال هدف التعادل. أظهر بارال، المهاجم الغزير التهديف في الدرجات الدنيا من كرة القدم الإسبانية والذي تمتع أيضاً بمسيرة ناجحة في الدرجة الأولى، غريزته الهجومية المعهودة ليضمن تقاسم النقاط. على الرغم من الفرص الإضافية لكلا الفريقين مع انفتاح المباراة، لم يتمكن أي منهما من تسجيل هدف الفوز قبل صافرة النهاية.