فيديو: حارس مرمى توتنهام السابق يستبدل في الشوط الأول بعد هدف ذاتي لا يصدق في هزيمة 5-0، ويستقيل المدرب على الفور

بدأت الإهانة بلحظة غريبة للغاية لدرجة أنها وصفت بالفعل بأنها المرشحة الأولى لأكثر الأهداف الذاتية إحراجًا لهذا العام. مع استمرار التعادل السلبي 0-0، أطلق مدافع أوكلاند جيك جيردوود-رايش كرة طويلة من عمق منطقته أملاً في إبعادها. ما كان يجب أن يكون تمريرة روتينية لأولواييمي تحول إلى كارثة عندما ركض خارج منطقة الجزاء وأخطأ تمامًا في تقدير مسار الكرة المرتدة.

في محاولة يائسة لإبعاد الكرة عن منطقة الخطر، نجح لاعب توتنهام السابق في إبعادها إلى الخلف، وراقب بفزع الكرة وهي تتدحرج عبر خط مرماه. كان ذلك بمثابة المحفز لانهيار نظامي كامل لفريق فينيكس، الذي استقبل ثلاثة أهداف أخرى قبل صافرة نهاية الشوط الأول. رأى المدرب جيانكارلو إيطاليانو ما يكفي في الشوط الأول، فسحب أولواييمي واستبدله بألبي كيلي-هيلد في محاولة لوقف النزيف.

لم يغير التغيير بين القائمين الكثير من زخم الديربي الأحادي الجانب، حيث سجل أوكلاند في النهاية الهدف الخامس ليكمل الهزيمة المذلة. تركت النتيجة فريق ويلينغتون فينيكس يتذيل جدول الدوري الأسترالي، لكن التداعيات الحقيقية كانت قد بدأت للتو. بينما كان اللاعبون يغادرون الملعب، انتقل التركيز من الملعب إلى مقاعد البدلاء، حيث كان هناك إعلان مفاجئ قيد الإعداد.