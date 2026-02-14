أثار الأرجنتيني خوان كوزاني، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، لقطة لاقت الكثير من الانتقادات شديدة اللهجة، بسبب تصرف غير رياضي خلال مباراة النجمة.
فيديو | بسبب حامل الكرات .. تصرف مشين يثير المطالبات بإيقاف حارس في دوري روشن!
ماذا حدث؟
ورصد الناقل الرسمي، لقطة للحارس كوزاني وهو يقوم بدفع حامل الكرات، بدون مبرر، قبل الحصول على الكرة، من أجل استئناف اللعب.
وقرر الحكم خالد الأحمري، توجيه بطاقة صفراء لحارس الخلود، والذي رد بدوره بالتلويح له، إلا أن الإنذار لم يشفع في غضب عارم تجاه الحارس.
ردود الأفعال على تصرف الحارس
وشن عدد كبير من المتابعين، ردود أفعال عنيفة تجاه الحارس كوزاني، بسبب قيام بدفع صبي من أجل الحصول على الكرة، مع المطالبات بتوجيه عقوبة تجاهه، تشمل الإيقاف لعدة مباريات.
ووجه متابعون رسائل إلى الأمريكي بن هاربورج، مالك نادي الخلود، مطالبين إياه بتوقيع عقوبة على الحارس، دون الاكتفاء بعقوبة البطاقة الصفراء.
في المقابل، حملت ردود أخرى تشكيكًا حول قيام حامل الكرات باستفزاز حارس الخلود، ما دفعه لذلك التصرف، إلا أن رد فعل الصبي أثار تعاطف الكثيرين، مطالبين بالعقوبة، إما بالغرامة أو الإيقاف.
الانتصار الأول
وتمكن فريق النجمة من تحقيق الفوز الأول في مشواره بدوري روشن السعودي، خلال الموسم الجاري، بعد انتصاره على الخلود، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الثانية والعشرين، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.
وتقدم فيليبي كاردوسو وبلال بوتوبا بثنائية النجمة، في الدقيقتين 21 و56، بينما وقع راميرو إنريكي على هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90+2.
وبقطع النظر عن تصرف حارس الخلود، إلا أنه تمكن من إنقاذ الخلود، بالتصدي لثلاث كرات، منها اثنتان داخل المنطقة.
مواقف بن هاربورج
وقدم بن هاربورج، مالك نادي الخلود، العديد من المواقف، التي تثبت حرصه الكبير على التواصل مع الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل المساهمة في زيادة شعبية ممثل الرس، وجاءت في عدة نقاط على النحو التالي..
* النقطة الأولى: التخلي عن لغته الإنجليزية، والتحدث بالعربية الفصحى، من أجل زيادة التفاهم والتقرب مع جماهير الخلود.
* النقطة الثانية: منذ اليوم الأول لإعلانه مالكًا لنادي الخلود، كشف بن هاربورج، عن استراتيجيته المُقبلة، بأنه يطمح لبناء نموذج نادي قادش، مؤكدًا أنه يعمل على التواصل المباشر مع الجماهير، كي يبني قاعدة جماهيرية تحب النادي بصدق، وهذا ما وضح في اختيار شعار النادي الجديد من مساهمة الجماهير، كما أضاف أنه نجح مع قادش في بناء قاعدة كبيرة، بزيادة عدد المتابعين من 500 ألف إلى ما يقارب 17-18 مليون متابع، كما أن الفريق فاز على ريال مدريد وبرشلونة - في وجود ميسي - وأتلتيكو مدريد.
* النقطة الثانية: تسليط الضوء على نجاحات لاعبي الفريق، مثل فوز عبد العزيز العليوة بجائزة أفضل لاعب واعد في شهر أكتوبر بدوري روشن، وإشادته باختيار جون بوكلي في تشكيل ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
* النقطة الثالثة: تجاوبه مع استفسارات المتابعين، وتحركاته لحل المشكلات، كما حدث مع متابع أخبره بأن حساب النادي مدوّن عبر منصة (إكس)، بأن مقره في مصر، إلا أن بن هاربورج ردّ بأنها كانت مشكلة، وتعامل معها بالفعل حتى نجح في حل المشكلة.
* النقطة الرابعة: تقديم مقترحات لتطوير المنتخب السعودي ببرامج للمواهب.
* النقطة الخامسة: رسائله التي تحمل طابع "المقاتل" لحماية حقوق نادي الخلود، سواءً بشراء التذاكر لتشجيع الجماهير على حضور مباراة الخليج في كأس الملك، ومطالبته بإقامة مباراة الاتحاد في الرس، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة الفريقين في معقل الخليج.