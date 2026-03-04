ترجمه
فيديو: جوردان هندرسون ينفجر في مشادة صادمة مع أحد موظفي بورنموث، ويتم تقييد نجم إنجلترا وبرينتفورد
اشتباكات عنيفة تندلع في نفق فيتاليتي ستاديوم
وقع الحادث عندما كان لاعبو الفريقين وموظفوهما يتجهون نحو النفق، بعد نتيجة أضاعت على برينتفورد فرصة تجاوز تشيلسي إلى المركز السادس. وأظهرت الصور واللقطات من الملعب هندرسون في قلب الحادث، وهو يحاول على ما يبدو شق طريقه عبر حشد كثيف لمواجهة مساعد مدرب تشيريز تومي إلفيك. وكان اللاعب المخضرم البالغ من العمر 35 عامًا غاضبًا بشكل واضح، مما استدعى تدخل العديد من أعضاء طاقم برينتفورد وفريق اللاعبين لتشكيل حاجز بشري.
إيراولا يشرح سبب الخلاف
في حين أشارت التقارير في البداية إلى أن الهدف الرئيسي لغضب هندرسون كان إلفك، أوضح مدرب بورنموث أندوني إيراولا لاحقًا أن المصدر الرئيسي للخلاف كان في الواقع عضو آخر من طاقمه التدريبي. قدم إيراولا، الذي لعب دور الوسيط خلال الشجار، وصفًا تفصيليًا لكيفية تطور الموقف. قال الإسباني: "أنا دائمًا صانع سلام، لكنني لست متأكدًا من كيفية بدء الأمر. كان الأمر بين جوردان هندرسون وكووبس. كان شجارًا حادًا، لكن لم يحدث شيء يذكر. الجميع يدافع عن مصالحه. لا أعرف كيف بدأ الأمر، لكن لم تكن هناك عواقب. كنت أصافح كيث [أندروز] والحكم الرابع، وحدث شيء ما، لكننا أوقفنا المواجهة في وقت مبكر. لكنه كان شجارًا كبيرًا".
مدرب برينتفورد لا يزال في حيرة بشأن الشجار
المواجهة، التي كادت في لحظة ما أن تشمل عشرات الأفراد من كلا الجانبين، تم تهدئتها في النهاية قبل أن يدخل اللاعبون غرف تغيير الملابس. على الرغم من حدة الصراخ والضبط الجسدي المطلوب لكبح هندرسون، ادعى مدرب برينتفورد أندروز أنه لا يعلم التفاصيل المحددة المتعلقة بما أشعل فتيل الأزمة. عندما سُئل عن الحادثة التي تركت لاعب وسطه النجم غاضبًا، أجاب أندروز ببساطة: "لا أعرف ماذا حدث".
التطلع إلى مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
التعادل السلبي يترك كلا الفريقين يشعران بفقدان فرصة، لكن عليهما أن يتجاوزا بسرعة أحداث ما بعد المباراة. ليس لدى هندرسون وزملاؤه في برينتفورد متسع من الوقت للتفكير في الجدل الذي دار في فيتاليتي، حيث يستعدون لرحلة حاسمة إلى شرق لندن. سيواجه فريق "البيز" فريق وست هام في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الاثنين المقبل، بينما سيحاول بورنموث توجيه طاقته إلى مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستعد لرحلة إلى تورف مور لمواجهة فريق بيرنلي المهدد بالهبوط هذا السبت.