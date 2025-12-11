فيديو | تشابي ألونسو أنقذ الموقف متأخرًا .. خطأ أردا جولر يستفز تشواميني في ليلة سقوط ريال مدريد!

بينما كان مانشستر سيتي متقدمًا على ريال مدريد بهدفين لهدف، قرر المدرب الإسباني تشابي ألونسو الدفع بالجناح التركي أردا جولر على حساب المهاجم الشاب جونزالو جارسيا، من أجل تنشيط هجوم الفريق الذي عانى كثيرًا في غياب قائده كيليان مبابي.

أردا جولر شارك في الدقيقة 58 من زمن اللقاء وساهم بشكل كبير في سيطرة ريال مدريد على الكرة بمناطق الضيوف، لكن كل ذلك لم يثمر عن هدف التعادل الذي ظل الملكي يطارده حتى الدقائق الأخيرة من المباراة دون جدوى.

وفي واحدة من اللقطات التي اصطادتها كاميرات الحضور في ملعب "سانتياجو برنابيو"، ظهر جولر فور نزوله إلى أرض الملعب وهو يتحدث إلى زميله في خط الوسط، الفرنسي أوريلين تشواميني، حيث بدا واضحًا أنه ينقل له تعليمات من خارج الملعب وتحديدًا من المدرب تشابي ألونسو.

وبعد دقائق من هذه اللقطة، ذهب تشواميني بنفسه إلى تشابي ألونسو ودار بينهما حديث فني قصير، ليعود الفرنسي إلى أرض الملعب ويبدو غاضبًا في حديثه إلى أردا جولر، ولسان حاله أن هناك خطأ في التعليمات التي نقلها التركي من البداية، الأمر الذي يعكس مدى سوء حالة التواصل بين لاعبي الفريق الواحد في الفترة الحالية.