فيديو | تدخل عليه بعنف وأغضبه.. مبابي يضحك بسبب روديجير في تدريبات ريال مدريد!

خلال تنفيذ تمرين الروندو المعتاد، الذي يعتمد على التمرير السريع تحت الضغط، قام أنطونيو روديجر بمحاولة استخلاص الكرة عبر تدخل بدني قوي تجاه كيليان مبابي.

وأظهر المقطع المصور رد فعل لحظي من مبابي، الذي عبر عن اعتراضه على قوة التدخل وخسارته من خلال بعض الإيماءات والحديث الموجه لزميله، معتبراً أن الاندفاع لم يكن ضرورياً في تلك اللحظة من المران.

ومع ذلك، لم تستمر حالة التوتر سوى ثوانٍ معدودة؛ إذ سرعان ما عاد النجم الفرنسي للانخراط في التمرين مرة أخرى ودخل إلى وسط الدائرة بروح رياضية، حيث شوهد وهو يبتسم ويتبادل الضحكات مع زملائه، مما أكد أن الواقعة لم تخرج عن إطار التنافسية المعتادة في التدريبات اليومية للأندية الكبرى، وانتهت في لحظتها دون أي تداعيات.