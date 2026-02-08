فيديو | تدخل عليه بعنف وأغضبه.. مبابي يضحك بسبب روديجير في تدريبات ريال مدريد!

يدخل ريال مدريد الجولة القادمة وهو في قلب الصراع على لقب الدوري الإسباني، حيث يتسم المنافسة بالندية العالية مع غريمه التقليدي برشلونة. حيث يتصدر نادي برشلونة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة بعد خوضه 23 مباراة، ويأتي في المركز الثاني ريال مدريد برصيد 54 نقطة من 22 مباراة (مع امتلاكه مباراة أقل).
في المركز الثالث يتواجد أتلتيكو مدريد بـ 45 نقطة من 22 مباراة، يليه فياريال في المركز الرابع برصيد 42 نقطة من 21 مباراة فقط.
في وسط الجدول، يحتل ريال بيتيس المركز الخامس بـ 35 نقطة، يتبعه إسبانيول سادساً برصيد 34 نقطة، ثم سيلتا فيجو في المركز السابع بـ 33 نقطة.
وفي المركز الثامن نجد ريال سوسييداد برصيد 31 نقطة، يليه أوساسونا تاسعاً بـ 29 نقطة، بينما يختتم ديبورتيفو ألافيش قائمة العشرة الأوائل برصيد 25 نقطة.
ويمتلك ريال مدريد مباراة أقل سيلعبها ضد فالنسيا الليلة، يطمح من خلالها إلى تقليص الفارق مع الصدارة إلى نقطة واحدة فقط، مما يضع أهمية قصوى على مواجهة الخفافيش.