فيديو | تحول إلى مشجع .. ياسر المسحل يفاجئ الجماهير السعودية في كأس العرب!

يخوض المنتخب السعودي مباراة صعبة وحاسمة أمام نظيره الأردني مساء غدٍ الإثنين في نصف نهائي كأس العرب فيفا 2025.

وتُقام المواجهة المرتقبة على ملعب البيت في قطر، وتنطلق صافرة البداية عند الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية والأردن، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

المباراة تجمع فريقين تأهلا إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستُقام في أمريكا وكندا والمكسيك الصيف القادم، وقد قدما عروضًا جيدة جدًا في دور المجموعات ودور الـ16 لكن مع أفضلية واحدة في المستوى والأداء لصالح النشامى على الأخضر.

الجمهور السعودي انطلق بالآلام لمتابعة مباراة الأخضر أمام فلسطين في ربع النهائي، ومن المتوقع أن يتكرر المشهد خلال مواجهة نصف النهائي خاصة مع الحرص الشديد على جميع الأصعدة، رسميًا وجماهيريًا وإعلاميًا، على العودة من قطر بالكأس الغالية.