عندما قيل له إنه يبدو "أنيقًا" في الزي التقليدي، رد المدير البالغ من العمر 53 عامًا بجاذبيته المعهودة. وقال: "ربما يبدو أكثر أناقة على الآخرين، لكنني أعتقد أن اليوم هو يوم احترام يوم التأسيس هنا في المملكة العربية السعودية، وبالطبع سأرتديه دائمًا باحترام". ومنذ ذلك الحين، انتشر المقطع بشكل واسع، حيث تفاعل المعجبون مع صورة "الشيخ بريندان" وهو يقف مع سلاح ناري كجزء من إعادة تمثيل تاريخية.

بالإضافة إلى الزي، استغل رودجرز هذه الفرصة لإرسال رسالة وحدة إلى السكان المحليين. وأضاف: "أود أن أقدم تهانيّ الصادقة إلى جميع سكان المملكة العربية السعودية، فالمملكة لديها تراث غني حقًا ومستقبل مثير حقًا". إن استعداد المدير الفني للمشاركة في مثل هذا العرض الثقافي العام يسلط الضوء على الاتجاه المتزايد لقيام شخصيات كروية بارزة بدور سفراء للدولة السعودية خلال هذه الفترة من التوسع السريع والاستثمارات الضخمة في الدوري المحترف.